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Некоторые причины и особенности ночного недержания у детей

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Запор

Нечастые, твердой консистенции, в виде овечьего кала или очень объемные дефекации

Преходящий дискомфорт в животе

У детей, рацион которых способствует возникновению запора (например, чрезмерное употребление молока и молочных продуктов при недостатке фруктов и овощей)

Обычно только обследование врачом

В некоторых случаях рентгенография брюшной полости

Запись времени, частоты и объема стула в журнале (дневник стула)

Задержка развития

Отсутствие дневного недержания

Чаще у мальчиков и крепко спящих детей

Возможно члены семьи, страдавшие ночным недержанием

Только обследование врачом

Повышенный диурез, у которого может быть много причин, например:

Зависит от расстройства

При сахарном диабете анализ мочи на глюкозу (сахар) и кетоны и/или анализ крови

При несахарном диабете или серповидноклеточной анемии анализы крови

Синдром апноэ во сне

Иногда у детей, которые храпят и у которых во время сна на 15 секунд или дольше прерывается дыхание с последующим громким фырканьем

Чрезмерная дневная сонливость

Увеличенные миндалины, аденоиды или и то, и другое

Обследование для оценки нарушений сна

Пороки развития позвоночника (например, расщелина позвоночника), затрудняющие опорожнение мочевого пузыря (задержка мочеиспускания)

Очевидные дефекты позвоночника, ямочка или пучок волос в нижней части спины, слабость или снижение чувствительности в ногах и ступнях

Рентгенологическое исследование нижней части спины

В некоторых случаях МРТ позвоночника

Стресс‡

Проблемы в школе, социальная изоляция или проблемы, стресс в семье (в частности, развод или разъезд родителей)

Только обследование врачом

Запись времени, частоты и объема мочи в журнале (дневник мочеиспускания)

инфекции мочевыводящих путей;

Боль при мочеиспускании, кровь в моче, необходимость часто мочиться, ощущение необходимости срочно помочиться

лихорадка

боль в животе;

анализ мочи и посев мочи;

Если результаты посева мочи и анализа мочи являются положительными, особенно если подозревается инфекция почек, возможно проведение ультразвукового исследования и цистоуретрографии при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Как правило, диабет не вызывает недержания, пока уровень сахара (глюкозы) в крови не становится достаточно высоким, чтобы глюкоза попадала в мочу.

‡ Стресс является причиной в первую очередь тогда, когда недержание появляется внезапно.

МРТ — магнитно-резонансная томография.

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