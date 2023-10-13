Некоторые причины и особенности ночного недержания у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Нечастые, твердой консистенции, в виде овечьего кала или очень объемные дефекации
Преходящий дискомфорт в животе
У детей, рацион которых способствует возникновению запора (например, чрезмерное употребление молока и молочных продуктов при недостатке фруктов и овощей)
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях рентгенография брюшной полости
Запись времени, частоты и объема стула в журнале (дневник стула)
Задержка развития
Отсутствие дневного недержания
Чаще у мальчиков и крепко спящих детей
Возможно члены семьи, страдавшие ночным недержанием
Только обследование врачом
Повышенный диурез, у которого может быть много причин, например:
Зависит от расстройства
При сахарном диабете анализ мочи на глюкозу (сахар) и кетоны и/или анализ крови
При несахарном диабете или серповидноклеточной анемии анализы крови
Иногда у детей, которые храпят и у которых во время сна на 15 секунд или дольше прерывается дыхание с последующим громким фырканьем
Чрезмерная дневная сонливость
Увеличенные миндалины, аденоиды или и то, и другое
Обследование для оценки нарушений сна
Пороки развития позвоночника (например, расщелина позвоночника), затрудняющие опорожнение мочевого пузыря (задержка мочеиспускания)
Очевидные дефекты позвоночника, ямочка или пучок волос в нижней части спины, слабость или снижение чувствительности в ногах и ступнях
Рентгенологическое исследование нижней части спины
В некоторых случаях МРТ позвоночника
Стресс‡
Проблемы в школе, социальная изоляция или проблемы, стресс в семье (в частности, развод или разъезд родителей)
Только обследование врачом
Запись времени, частоты и объема мочи в журнале (дневник мочеиспускания)
Боль при мочеиспускании, кровь в моче, необходимость часто мочиться, ощущение необходимости срочно помочиться
лихорадка
боль в животе;
анализ мочи и посев мочи;
Если результаты посева мочи и анализа мочи являются положительными, особенно если подозревается инфекция почек, возможно проведение ультразвукового исследования и цистоуретрографии при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Как правило, диабет не вызывает недержания, пока уровень сахара (глюкозы) в крови не становится достаточно высоким, чтобы глюкоза попадала в мочу.
‡ Стресс является причиной в первую очередь тогда, когда недержание появляется внезапно.
МРТ — магнитно-резонансная томография.