Некоторые причины и особенности менструальных спазмов
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Аденомиоз (разрастание ткани, которая обычно является слизистой оболочкой матки — называется эндометриоидная ткань — в стенке матки)
Обильные болезненные менструации, вагинальные кровотечения между менструациями, боли в нижней части живота (в области малого таза) и чувство давления на мочевой пузырь и прямую кишку
Иногда боль во время полового акта
Ультразвуковое исследование или МРТ органов малого таза
У женщин с патологическими вагинальными кровотечениями иногда проводят биопсию, чтобы исключить другие причины кровотечения
Врожденные дефекты половых путей (редко)
Иногда менструации, которые вообще не начинаются (первичная аменорея)
Иногда в ходе обследования органов малого таза выявляются некоторые аномалии, например, наличие блокады во влагалище либо объемного образования в малом тазу.
Обследование врачом
Иногда гистеросальпингография (рентген после введения контрастного вещества в полость матки и фаллопиевы трубы), соногистерография (ультразвуковое исследование после введения жидкости в полость матки) или МРТ
Стеноз цервикального канала (сужение канала шейки матки)
Нерегулярные менструации или их отсутствие, вагинальные кровотечения между менструациями, бесплодие и боль в животе, которая возникает циклически
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза
Кисты и опухоли яичников (рак яичника или незлокачественные образования яичника)
Часто нет других симптомов
Иногда патологическое вагинальное кровотечение
Иногда несварение, вздутие живота, изменения в мочеиспускании, боль в области малого таза или боль в спине
Ультразвуковое исследование
Если существует подозрение на рак, анализы крови для измерения веществ, вырабатываемых некоторыми опухолями
Эндометриоз (участки ткани эндометрия, которые аномально расположены вне матки)
Тупая или спастическая боль, которая возникает до менструации и в ее первые дни
Бесплодие
Часто боль возникает во время полового акта, опорожнения кишечника или мочеиспускания
Обследование врачом
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Иногда лапароскопия (введение зонда с камерой через небольшой надрез чуть ниже пупка)
Часто нет других симптомов
При больших фибромах — иногда боль, давление или обильное вагинальное кровотечение
Ультразвуковое исследование
Иногда соногистерография или гистероскопия (использование тонкого эндоскопа для осмотра матки изнутри)
Если результаты нечеткие, то МРТ
Внутриматочная спираль (ВМС), которая высвобождает медь или, реже, прогестин (синтетическая форма женского полового гормона прогестерона)
Сильное менструальное кровотечение
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование органов малого таза для определения, правильно ли установлена ВМС в полости матки
Синдром тазового венозного полнокровия (хроническая боль из-за накопления крови в венах малого таза)
Боль, которая:
Часто боль в пояснице, боли в ногах и патологическое вагинальное кровотечение
Иногда прозрачные или водянистые выделения из влагалища
Иногда усталость, резкие перепады настроения, головные боли и вздутие живота
Обследование врачом
Ультразвуковое исследование или специализированные визуализационные исследования
Иногда лапароскопия
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
МРТ — магнитно-резонансная томография.