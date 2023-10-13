Некоторые причины дистонии
Тип
Примеры
Расстройства
Наследственные нарушения, как в случае генерализованной дистонии и ДОФА-зависимой дистонии
Тяжелое кислородное голодание мозга (во время родов или позднее)
Токсическое действие вследствие накопления определенных металлов (например, меди при болезни Вильсона)
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты, применяемые для уменьшения тошноты (противорвотные средства), например, метоклопрамид и прохлорперазин
Лекарственные препараты, используемые для лечения психоза (нейролептики), такие, как хлорпромазин, флуфеназин, галоперидол и тиотиксен