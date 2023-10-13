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Некоторые причины дистонии

Тип

Примеры

Расстройства

Церебральный паралич

Наследственные нарушения, как в случае генерализованной дистонии и ДОФА-зависимой дистонии

рассеянный склероз;

Тяжелое кислородное голодание мозга (во время родов или позднее)

инсульт;

Токсическое действие вследствие накопления определенных металлов (например, меди при болезни Вильсона)

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты, применяемые для уменьшения тошноты (противорвотные средства), например, метоклопрамид и прохлорперазин

Лекарственные препараты, используемые для лечения психоза (нейролептики), такие, как хлорпромазин, флуфеназин, галоперидол и тиотиксен

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