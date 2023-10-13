Некоторые причины бронхоэктатической болезни
Респираторные инфекции:
бактериальные инфекции, например, вызванные стафилококком или синегнойной палочкой;
микобактериальные инфекции, такие как туберкулез;
вирусные инфекции, вызванные вирусами гриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусами или SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19).
Закупорка бронхов:
вдыхание инородного тела;
Увеличенные лимфоузлы
опухоль легких;
хирургическое вмешательство на легких;
слизистые пробки (например, вследствие аллергического бронхолегочного аспергиллеза).
Нарушения вдоха:
вдыхание вредных паров, газов или частиц;
вдыхание желудочной кислоты и частиц пищи (например, в результате тяжелой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или нарушения глотания).
Наследственные заболевания:
Кистозный фиброз
первичная мерцательная дискинезия, включая синдром Картагенера;
Дефицит альфа-1 антитрипсина
синдром Марфана.
Иммунологические нарушения:
синдромы дефицита иммуноглобулина;
дисфункция лейкоцитов;
недостаточность комплемента;
некоторые аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, синдром Шегрена и язвенный колит.
Другие нарушения
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
диффузный панбронхиолит (характеризуется воспалением бронхиол по всему объему легких и хроническим синуситом).