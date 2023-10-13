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Некоторые причины бронхоэктатической болезни

  1. Респираторные инфекции:

  2. Закупорка бронхов:

  3. Нарушения вдоха:

  4. Наследственные заболевания:

  5. Иммунологические нарушения:

  6. Другие нарушения

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