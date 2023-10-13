Некоторые препараты особенно склонны вызывать проблемы у пожилых людей
Препарат
Применение
Проблема
Альфа-адреноблокаторы для лечения повышенного артериального давления (такие как доксазозин, празозин и теразозин)
Для лечения повышенного артериального давления
Эти препараты не должны применяться для лечения повышенного артериального давления.
Применение этих препаратов повышает риск ортостатической гипотензии (быстрое падение артериального давления при вставании).
Эти препараты могут вызывать снижение способности удерживать мочу у женщин.
Агонисты альфа-адренергических рецепторов (например, клонидин, гуанабенз, гуанфацин, метилдопа и резерпин)
Для лечения повышенного артериального давления
Эти препараты обычно не должны применяться для лечения повышенного артериального давления, за исключением ситуаций, когда другие препараты оказались неэффективными.
Применение этих препаратов может вызывать ортостатическую гипотензию и замедление сердечного ритма, а также может замедлить функцию головного мозга.
Метилдопа и резерпин могут вызывать депрессию.
Резерпин может вызывать эректильную дисфункцию (импотенцию).
Меперидин
Для облегчения боли
Меперидин, опиоид, часто вызывает спутанность сознания и иногда может вызывать судороги. Как и все опиоиды, он может вызывать запор, задержку мочи, сонливость и дезориентацию. При приеме внутрь меперидин не очень эффективен.
Амиодарон
Для лечения нарушений сердечного ритма
Амиодарон, как правило, не должен быть предпочтительным препаратом для лечения фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма), за исключением особых обстоятельств.
Амиодарон может повышать риск возникновения заболеваний щитовидной железы, легких и синдрома удлинения интервала QT (который может стать причиной серьезных нарушений сердечного ритма).
Антидепрессанты (предшествующих поколений, например, амитриптилин, амоксапин, кломипрамин, дезипрамин, доксепин в высоких дозах, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, протриптилин и тримипрамин)
Для лечения депрессии
Эти антидепрессанты предшествующих поколений обладают сильными антихолинергическими эффектами.* Они также повышают риск падений, запоров, сухости во рту, чрезмерной сонливости и нарушений сердечного ритма.
Антигистаминные препараты (предшествующих поколений) обладают антихолинергическими эффектами (например, бромфенирамин, карбиноксамин, хлорфенирамин, клемастин, ципрогептадин, дексбромфенирамин, дексхлорфенирамин, дифенгидрамин, доксиламин, гидроксизин, прометазин и трипролидин)
Для облегчения симптомов аллергии или простуды или для лечения бессонницы
Многие безрецептурные и рецептурные антигистаминные препараты обладают сильными антихолинергическими эффектами.*
Эти антигистаминные препараты могут вызывать сонливость и дезориентацию, а при регулярном использовании они также могут вызывать запоры, сухость во рту и затрудненное мочеиспускание.
Антигистаминные препараты часто входят в состав препаратов для лечения кашля и простуды, а также в состав обезболивающих препаратов для использования в ночное время.
При применении этих препаратов для лечения бессонницы у людей может развиться привыкание к их действию.
Антипаркинсонические препараты (бензтропин и тригексифенидил)
Для лечения болезни Паркинсона
Существуют более эффективные препараты.
Бензтропин и тригексифенидил обладают сильными антихолинергическими эффектами.*
Нейролептики (например, хлорпромазин, галоперидол, тиотиксен, рисперидон, оланзапин, кветиапин и арипипразол)
Для лечения потери связи с реальностью (психоза) или, что в некоторой степени спорно, для лечения поведенческих расстройств у людей, страдающих деменцией
Иногда для лечения тошноты (обычно только хлорпромазин)
Нейролептики могут вызывать сонливость, двигательные нарушения (напоминающие болезнь Паркинсона) и неконтролируемые тики. Некоторые из этих препаратов также обладают антихолинергическими эффектами.* Некоторые другие побочные эффекты являются потенциально смертельными. Нейролептики должны применяться только при наличии психотического расстройства; при их приеме врач должен внимательно наблюдать за пациентом.
Применение нейролептиков у пациентов с деменцией повышает риск инсульта и смерти.
Метоклопрамид
Иногда для лечения тяжелого кислотного рефлюкса, тошноты, головной боли или замедления опорожнения желудка у больных сахарным диабетом
Метоклопрамид может вызывать сонливость и двигательные нарушения (напоминающие болезнь Паркинсона). В целом метоклопрамид не следует использовать более 3 месяцев.
Барбитураты (например, амобарбитал, бутабарбитал, буталбитал, мефобарбитал, пентобарбитал, фенобарбитал и секобарбитал)
Для успокоения, для облегчения тревожности или для лечения бессонницы
У пациентов может возникать зависимость от этих препаратов, препараты могут стать неэффективными при бессоннице, и у пациентов может возникнуть передозировка даже при приеме низких доз этих препаратов.
Бензодиазепины (например, алпразолам, хлордиазепоксид, хлордиазепоксид с амитриптилином, клидиний с хлордиазепоксидом [в виде монотерапии или в комбинации с амитриптилином или клидинием], клоназепам, клоразепат, диазепам, эстазолам, флуразепам, лоразепам, оксазепам, квазепам, темазепам и триазолам)
Для успокоения, для облегчения тревожности или для лечения бессонницы
Эти препараты могут вызывать сонливость и потерю равновесия во время ходьбы. Повышается риск падений и переломов, также как и риск дорожно-транспортных происшествий.
Действие некоторых из этих препаратов у пожилых людей длится очень долго (часто дольше, чем несколько дней).
Некоторые снотворные препараты (например, эсзопиклон, залеплон и золпидем)
Для лечения бессонницы
Побочные эффекты этих препаратов подобны эффектам бензодиазепинов. Эти лекарственные препараты лучше всего применять краткосрочно.
Десмопрессин
Для контроля мочеиспускания в ночное время
Десмопрессин обладает высоким риском развития гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови). Десмопрессин не следует применять для лечения чрезмерного мочеиспускания в ночное время, поскольку существуют более безопасные альтернативы.
Дигоксин для первого лечения, назначаемый при фибрилляции предсердий или сердечной недостаточности
Для лечения сердечной недостаточности или нарушений сердечного ритма (аритмий)
С возрастом уменьшается способность почек выводить дигоксин из организма. Большие дозы этого препарата могут легко достигнуть вредных (токсичных) концентраций. К побочным эффектам относятся потеря аппетита, тошнота и дезориентация.
Дипиридамол (с немедленным высвобождением)†
Для снижения риска образования тромбов или улучшения кровообращения
У пожилых людей дипиридамол часто вызывает снижение артериального давления при вставании. Он также может увеличивать риск кровотечений при совместном приеме с другими препаратами, снижающими свертываемость крови, такими, как аспирин или антикоагулянт варфарин.
Препараты, снижающие или останавливающие мышечные спазмы в пищеварительном тракте (спазмолитические препараты, такие как атропин [кроме глазных капель], алкалоиды красавки, клидиний/хлордиазепоксид, дицикломин, гоматропин [кроме глазных капель], гиосциамин, метскополамин, пропантелин и скополамин)
Эти препараты обладают сильными антихолинергическими эффектами* и часто вызывают побочные эффекты у пожилых людей. Их польза, особенно в низких дозах, которые способны переносить пожилые люди, является спорной.
Мезилат спорыньи и изоксуприн
Для расширения кровеносных сосудов
Эти препараты неэффективны для людей любого возраста.
Эстрогены с прогестинами или без
Для лечения остеопороза и облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы, ночная потливость и сухость влагалища.
Эстрогены увеличивают риск рака молочной железы и рака матки (рака тела матки), а также могут увеличивать риск инсульта, инфаркта миокарда и деменции у пожилых женщин. Препараты эстрогена для вагинального применения являются безопасными и эффективными для лечения болезненных половых контактов, инфекций мочевыводящих путей и других вагинальных симптомов.
Блокаторы рецепторов гистамина-2 (H2) (например, циметидин, фамотидин, низатидин и ранитидин)
Для лечения изжоги (кислой отрыжки), расстройства желудка или язв
Стандартные дозы циметидина могут вызывать лекарственные взаимодействия и побочные эффекты, особенно спутанность сознания.
До некоторой степени высокие дозы фамотидина, низатидина и ранитидина могут вызывать побочные эффекты, особенно спутанность сознания.
Эти препараты могут вызывать ухудшение памяти и проблемы с мышлением у пациентов с нарушением когнитивной функции.
Инсулин назначается с помощью скользящей шкалы (схемы инсулина, содержащие только инсулин короткого или быстрого действия в соответствии с текущими уровнями сахара [глюкозы] в крови, если они не используются с инсулином длительного действия)
Для лечения диабета
При использовании этого метода инсулин может вызывать опасно низкий уровень сахара в крови, он не более эффективен для контроля диабета, чем применение фиксированных доз инсулина во время еды.
Минеральное масло
Для лечения запора
При пероральном приеме минеральное масло можно случайно вдохнуть в легкие, что может вызывать повреждение легкого.
Мужские половые гормоны (например, тестостерон и метилтестостерон)
При низком уровне тестостерона (мужской гипогонадизм)
Эти гормоны можно применять только при низком уровне тестостерона у мужчины, вызывающем сильные симптомы. Применение этих гормонов может способствовать заболеваниям сердца и усугублению заболеваний предстательной железы (следует избегать у мужчин с раком предстательной железы).
Мегестрол
Для повышения аппетита и набора потерянного веса
Мегестрол может вызывать образование сгустков крови, возможно повышение риска смерти, и обычно он не очень эффективен для набора веса.
Миорелаксанты (такие, как каризопродол, хлорзоксазон, циклобензаприн, метаксалон, метокарбамол и орфенадрин)
Для облегчения мышечных спазмов
Большинство миорелаксантов обладают антихолинергическими эффектами.* Они также вызывают сонливость и слабость, тем самым повышая риск падений и переломов. Польза всех миорелаксантов в низких дозах, которые необходимы для предотвращения побочных эффектов у пожилых людей, является спорной. Риски перевешивают пользу.
Нифедипин (с немедленным высвобождением)
Нифедипин, принимаемый в виде капсул с немедленным высвобождением, может значительно снижать артериальное давление, иногда вызывая появление симптомов, подобных тем, что возникают при инфаркте миокарда (например, давление и боль в груди).
Для лечения инфекций мочевого пузыря
При длительном применении нитрофурантоин может вызывать побочные эффекты (например, повреждение легких). При приеме для лечения инфекции мочевого пузыря он может быть неэффективным, если снижена почечная функция.
НПВП (например, аспирин, диклофенак, дифлунизал, этодолак, фенопрофен, ибупрофен, индометацин, кетопрофен, кеторолак, меклофенамат, мефенамовая кислота, мелоксикам, набуметон, напроксен, оксапрозин, пироксикам, сулиндак и толметин)
Ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб)
Для облечения боли и воспаления
Длительное применение НПВП может вызывать пептическую язвенную болезнь или кровотечение из желудка или кишечника, за исключением ситуаций, когда пациент принимает другой препарат для защиты желудка. НПВП и целекоксиб также могут ухудшать почечную функцию и симптомы сердечной недостаточности.
Среди НПВП индометацин вызывает наибольшее количество побочных эффектов. Он также может вызывать спутанность сознания или головокружение.
Ингибиторы протонного насоса
Для снижения выработки кислоты в желудке и лечения кислотного рефлюкса и язв
Длительное применение ингибиторов протонного насоса повышает риск тяжелой диареи, вызванной инфекцией Clostridioides difficile, потери костной ткани и переломов, а также дефицита витамина B12.
Препараты сульфонилмочевины (длительного действия, например, хлорпропамид, глимепирид и глибурид [также известный как глибенкламид])
Для лечения диабета
Эффект хлорпропамида продолжается в течение длительного времени. У пожилых людей эти препараты могут снижать уровни сахара в крови (вызывая гипогликемию) на несколько часов. Хлорпропамид также может вызывать удерживание жидкости почками, что снижает уровень натрия в крови.
Глибурид и глимепирид также могут приводить к снижению уровня сахара в крови в течение многих часов.
*К антихолинергическим эффектам относятся дезориентация, снижение четкости зрения, запоры, сухость во рту, предобморочное состояние, потеря равновесия и затруднения в начале мочеиспускания.
† Дипиридамол также доступен в лекарственной форме с пролонгированным высвобождением с аспирином. Этот препарат, который применяется для предотвращения инсультов у людей, уже перенесших инсульт, не включен в данный список.
Ингибиторы ЦОГ-2 = коксибы; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.
По материалам The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767