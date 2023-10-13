*К антихолинергическим эффектам относятся дезориентация, снижение четкости зрения, запоры, сухость во рту, предобморочное состояние, потеря равновесия и затруднения в начале мочеиспускания. † Дипиридамол также доступен в лекарственной форме с пролонгированным высвобождением с аспирином. Этот препарат, который применяется для предотвращения инсультов у людей, уже перенесших инсульт, не включен в данный список. Ингибиторы ЦОГ-2 = коксибы; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты. По материалам The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767