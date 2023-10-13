Некоторые препараты, используемые для лечения сердечной недостаточности
Препарат
Комментарии*
Антагонисты альдостерона
Эплеренон
Спиронолактон
Эти препараты блокируют действие гормона альдостерона, способствующего задержке солей и жидкости и способного оказать прямое неблагоприятное воздействие на сердце.
Оба являются калийсберегающими диуретиками, улучшают показатели выживаемости и снижают частоту госпитализаций.
Вероятность развития болезненности молочных желез или увеличения их размеров у мужчин при приеме эплеренона ниже, чем спиронолактона.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Ингибиторы АПФ вызывают расширение кровеносных сосудов, уменьшая тем самым нагрузку на сердце.
Они также могут иметь прямое защитное действие на сердце.
Эти препараты являются основными для лечения сердечной недостаточности.
Они ослабляют симптомы, снижают потребность в госпитализации и продлевают жизнь.
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II
Кандесартан
Лозартан
Валсартан
Блокаторы рецепторов ангиотензина II обладают эффектами, подобными ингибиторам АПФ, и лучше переносятся пациентами.
Их можно использовать у лиц, которые не могут принимать ингибиторы АПФ.
Ингибитор рецепторов ангиотензина/неприлизина
Валсартан плюс сакубитрил
Комбинированный препарат может назначаться пациентам с систолической сердечной недостаточностью с симптомами легкой или средней степени тяжести. У таких пациентов этот комбинированный препарат продлевает жизнь лучше, чем ингибитор АПФ, применяемый в виде монотерапии.
Пациенты должны прекратить прием ингибиторов АПФ как минимум за 36 часов до начала приема валсартана/сакубитрила.
Бета-блокаторы
Бисопролол
Карведилол
Метопролол
Бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений и тормозят чрезмерную стимуляцию сердца.
Эти препараты, как правило, используются в комбинации с ингибиторами АПФ и обеспечивают дополнительное преимущество.
Они могут временно ухудшить симптомы, но улучшают функцию сердца в длительной перспективе.
Сердечный гликозид
Дигоксин
Сердечные гликозиды, такие как дигоксин, увеличивают силу каждого удара и снижают частоту сердечных сокращений у лиц с мерцательной аритмией.
Стимулятор гуанилатциклазы
Верицигуат
Вызывает расширение артерии, переносящей кровь из правой половины сердца в легкие
Петлевые диуретики
Буметанид
этакриновая кислота;
фуросемид;
Торсемид
Эти диуретики помогают почкам вывести соль и воду, таким образом, уменьшая объем жидкости в циркулирующем кровотоке.
Калийсберегающие диуретики
Амилорид
Триамтерен
Поскольку эти диуретики предотвращают потерю калия, они могут назначаться в дополнение к тиазидным или петлевым диуретикам, которые приводят к потере калия.
Спиронолактон и эплеренон являются калийсберегающими диуретиками, а также блокаторами рецепторов альдостерона.
Ингибитор синусового узла
Ивабрадин
Ивабрадин может применяться у некоторых больных с систолической сердечной недостаточностью.
Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа
Эти препараты для лечения сахарного диабета также оказывают благоприятное действие при сердечной недостаточности, независимо от наличия или отсутствия сахарного диабета.
Дапаглифлозин
Обычно не используются у больных с низким артериальным давлением или нарушением функции почек.
Эмпаглифлозин
Обычно не используются у больных с низким артериальным давлением или нарушением функции почек.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики
Хлорталидон
Гидрохлортиазид
Индапамид
Метолазон
Эффекты этих диуретиков аналогичны эффектам петлевых диуретиков. Эти два типа диуретиков особенно эффективны при совместном использовании.
Опиоид
Морфин
Морфин может быть назначен для снижения беспокойства при оказании неотложной медицинской помощи, например, при остром отеке легких.
Требуется тщательное наблюдение.
Вазодилататоры
Гидралазин
Изосорбида динитрат
Нитроглицерин
Вазодилататоры вызывают расширение кровеносных сосудов.
Вазодилататоры обычно назначают пациентам, которые не могут принимать ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Нитроглицерин особенно эффективен у пациентов с сердечной недостаточностью и стенокардией, а также при развитии острой сердечной недостаточности
Было показано, что комбинация гидралазина и нитратов имеет хороший эффект, особенно у людей африканского происхождения.
* Отдельные побочные эффекты ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, диуретиков и бета-блокаторов перечислены в таблице Антигипертензивные (гипотензивные) препараты.