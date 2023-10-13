Некоторые микроорганизмы, которые вызывают гастроэнтерит
Микроорганизм
Частые источники
Симптомы
Применение антибиотиков/противовирусных препаратов
Астровирус
Фекально-оральный механизм передачи*
Более легкая водянистая диарея
Рвота и повышенная температура
Симптомы начинаются через 3–4 дня после инфицирования
Обычно продолжается от 2 до 7 дней
Подобно ротавирусу
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление в пищу зараженного мяса (особенно недоваренного мяса птицы)
Употребление зараженной воды или непастеризованного молока
Иногда передается собаками или кошками, страдающими диареей
Водянистая и иногда кровянистая диарея
Обычно продолжается примерно 1 неделю
В течение нескольких недель после исчезновения инфекции могут возникать временный паралич (синдром Гийена-Барре) или артрит
Антибиотики (например, азитромицин или ципрофлоксацин), назначенные на ранних стадиях заболевания, могут сократить продолжительность проявления симптомов.
Клостридия (Clostridioides difficile; C. diff)
Часто вследствие чрезмерного размножения бактерий C. difficile у людей, которые принимали антибиотики
Диарея варьируется от слегка неоформленного стула до диареи с кровью
Обычно начинается через 5–10 дней после начала приема антибиотиков, но может возникать и в первый день, и через 2 месяца
Отмена антибиотика, вызвавшего заболевание.
Ванкомицин или фидаксомицин принимают перорально.
Метронидазол внутрь может назначаться людям, которые не переносят ванкомицин и фидаксомицин.
Пациентам также могут назначать пробиотики в виде пероральных капсул или клизм для нормального восстановления популяции кишечных бактерий.
Употребление зараженной воды и зараженных продуктов питания
При контакте человека с человеком
Воздействие рекреационного водопользования
Особенно восприимчивы люди с нарушениями иммунной системы
Водянистая диарея и в некоторых случаях спастическая боль в животе, тошнота, утомляемость и рвота
Обычно продолжается от 1 до 2 недель
Иногда назначают противопаразитарные препараты (например, нитазоксанид).
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Орально-анальный секс с инфицированным партнером
Иногда диарея с кровью, спастическая боль в животе, снижение массы тела и лихорадка, продолжающиеся от 1 до 3 недель
Может вызвать развитие инфекции в печени и других органах
Назначаются противопаразитарные препараты (например, метронидазол или тинидазол, затем йодохинол или паромомицин).
Энтерогеморрагический штамм Escherichia coli (чаще всего E. coliO157:H7)
Употребление в пищу зараженных продуктов, которые не были приготовлены должным образом, таких как не подвергшийся достаточной термической обработке говяжий фарш, непастеризованное молоко или сок, или неочищенная вода
Плавание в зараженных бассейнах, озерах или аквапарках
При контакте человека с человеком
Касание рта пальцами, которыми трогали инфицированных животных
Внезапные кишечные колики, водянистая диарея, которая обычно становится кровавой в течение 1–3 дней
Может возникать гемолитико-уремический синдром (серьезное осложнение)
Антибиотики не назначают, так как они увеличивают риск развития гемолитико-уремического синдрома.
Энтеротоксигенный штамм Escherichia coli (вызывает диарею путешественника)
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Частая водянистая диарея, тошнота, рвота, кишечные колики
Симптомы начинаются через 12–72 часа после употребления зараженных продуктов питания или воды
Обычно продолжается от 3 до 5 дней
Антибиотики (например, ципрофлоксацин или левофлоксацин) могут помочь сократить продолжительность болезни.
Детям назначают азитромицин.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
При контакте человека с человеком, в особенности в детских садах
Водянистая диарея, тошнота, рвота и потеря аппетита
Симптомы проявляются через 1–14 дней (в среднем 7 дней) после инфицирования
Заболевание может быть более длительным (продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель), с дурно пахнущим стулом, вздутием живота, газами, утомляемостью и снижением массы тела
Противопаразитарные препараты (например, тинидазол, метронидазол или нитазоксанид).
Кишечный (энтеральный) аденовирус
Фекально-оральный механизм передачи*
Воздушно-капельный механизм передачи
Частая водянистая диарея длится 1–2 недели
Рвота легкой степени начинается через 1–2 дня после начала диареи
Повышенная температура наблюдается у 50 % пациентов
Симптомы начинаются через 3–10 дней после инфицирования
Обычно продолжается 10 дней или дольше
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Может легко передаваться от человека к человеку фекально-оральным путем*
Частая водянистая диарея, особенно у взрослых
Рвота, обычно у детей
Желудочные колики, лихорадка, головная боль, ломота и боль в теле
Симптомы начинаются через 1–2 дня после инфицирования
Обычно продолжается от 1 до 3 дней
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Фекально-оральный механизм передачи*
Частая водянистая диарея
У детей диарея может привести к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти
Рвота
Температура тела выше 39 °C
Симптомы начинаются через 1–3 дня после инфицирования
У младенцев и детей младшего возраста может продолжаться от 5 до 7 дней
Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.
Употребление в пищу зараженных продуктов питания
Контакт с рептилиями (например, игуанами, змеями и черепахами), птицами или амфибиями (например, лягушками и саламандрами)
Высокая температура, изнеможение, кишечные колики, тошнота, рвота, диарея с кровью или без крови
Симптомы обычно продолжаются от 1 до 4 дней
Антибиотики обычно не назначаются, за исключением людей с тяжелой болезнью или тех, у кого ослаблена иммунная система.
При контакте человека с человеком, особенно в детских садах
Может быть от легкой до тяжелой степени
В легких случаях — незначительное повышение температуры, водянистая диарея
В случаях заболевания тяжелой степени высокая температура, изнеможение, сильные кишечные колики, болезненная дефекация с кровью и слизью в каловых массах
У детей диарея может привести к тяжелому обезвоживанию и даже к смерти
У взрослых без лечения симптомы обычно длятся около 4–8 дней в легких случаях и до 3–6 недель в тяжелых случаях
У большинства детей симптомы проходят ко второй неделе
Для лечения легких инфекций у здоровых взрослых антибиотики обычно не требуются.
Антибиотики (например, азитромицин и цефтриаксон) назначают людям в очень молодом возрасте или пожилым людям с ослабленной иммунной системой или с умеренной или тяжелой инфекцией.
Staphylococcus aureus (см. также Стафилококковое пищевое отравление)
Bacillus cereus
Употребление в пищу продуктов, загрязненных токсинами, вырабатываемыми бактериями
Сильная тошнота, рвота и диарея
Симптомы начинаются в период от 30 минут до 8 часов после употребления зараженных продуктов питания и ослабевают в течение 24 часов
Антибиотики не назначаются.
Употребление зараженных продуктов питания или воды
Безболезненная, водянистая диарея и рвота
Может привести к выраженной потере жидкости и шоку
Назначают антибиотики (например, ципрофлоксацин или доксициклин).
Вакцины доступны для взрослых.
Другие типы Vibrio
Моллюски
Водянистая диарея, часто с небольшой тошнотой или рвотой
Назначают антибиотики (например, ципрофлоксацин или доксициклин).
* Фекально-оральный механизм передачи инфекции имеет место, когда человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом.