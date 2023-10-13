Некоторые заболевания и симптомы, которые могут обостряться при приеме лекарственных препаратов у пожилых людей
Заболевание или симптом
Лекарственные препараты
НПВП (например, ибупрофен и напроксен)
Нейролептики
Кортикостероиды
Препараты с седативными эффектами (например, бензодиазепины, седативные препараты и снотворные средства, включая экзопиклон, залеплон и золпидем) или антихолинергическими эффектами*
Блокаторы рецепторов гистамина-2 (циметидин, фамотидин, низатидин, ранитидин)
Меперидин
Обморок или ортостатическая гипотензия (быстрое падение артериального давления при вставании)
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (например, донепезил, галантамин, ривастигмин), блокаторы периферических альфа-1-рецепторов (применяемые для лечения гипертензии или симптомов со стороны предстательной железы у пожилых мужчин, такие как доксазозин, празозин, теразозин), некоторые трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, доксепин, имипрамин), нейролептики (например, хлорпромазин, тиоридазин, оланзапин) и бета-блокаторы (например, метопролол, атенолол, карведилол)
Препараты с седативными эффектами (например, противосудорожные препараты, нейролептики, бензодиазепины, эсзопиклон, залеплон и золпидем), антидепрессанты и опиоиды
Цилостазол
Некоторые (недигидропиридиновые) блокаторы кальциевых каналов (дилтиазем, верапамил), обычно применяемые для лечения гипертензии
НПВП, ингибиторы ЦОГ-2, тиазолидиндионы (пиоглитазон, розиглитазон), дронедарон
Некоторые препараты от тошноты (метоклопрамид, прохлорперазин, прометазин) и большинство нейролептиков, кроме некоторых, таких как кветиапин, клозапин и пимавансерин
Пептическая язвенная болезнь или кровотечение в желудке
Аспирин и большинство НПВП
Недержание мочи у женщин
Доксазозин, принимаемые перорально или вводимые подкожно эстрогены (не вводимые непосредственно во влагалище), празозин, теразозин
Задержка мочи или симптомы со стороны мочевыводящих путей, вызванные увеличенной предстательной железой (например, медленный поток мочи, частое мочеиспускание в небольшом количестве и подтекание)
Препараты с антихолинергическими эффектами*, средства от простуды, содержащие противоотечные средства, или сочетание антигистаминных препаратов и противоотечных средств
*К антихолинергическим эффектам относятся дезориентация, снижение четкости зрения, запоры, сухость во рту, предобморочное состояние, потеря равновесия и затруднения в начале мочеиспускания.
Ингибиторы ЦОГ-2 = коксибы; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.
По материалам The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767