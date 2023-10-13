Некоторые взаимодействия между лекарственными препаратами и пищей
Лекарственный препарат
Продукт питания
Взаимодействие
Бисфосфонаты (например, алендронат, ибандронат и ризедронат)
Любые продукты питания
Любые продукты питания, даже апельсиновый сок, кофе или минеральная вода, могут значительно снижать всасывание и эффективность этих лекарственных препаратов. Алендронат и ризедронат необходимо принимать с негазированной водой не менее чем за 30 минут до первого приема пищи, напитков или других лекарственных препаратов в день их приема, а ибандронат нужно принимать минимум за 1 час до этого.
Грейпфрутовый сок
Грейпфрутовый сок подавляет активность ферментов, которые участвуют в метаболизме лекарственных препаратов, и тем самым усиливает действие определенных лекарственных препаратов, включая многие, которые здесь не указаны.
Дигоксин
Овсяные хлопья
Клетчатка, содержащаяся в овсяных хлопьях и в других злаках, при потреблении ее в больших количествах может нарушать всасывание дигоксина.
Ингибиторы МАО (например, фенелзин и транилципромин)
Продукты, богатые тирамином, к которым относятся многие сорта сыров (например, американский сыр, чеддер, сыр с плесенью, бри, моцарелла и пармезан), йогурт, сметана, копчености (например, колбасы и салями), печень, вяленая рыба, икра, авокадо, бананы, вытяжка из дрожжей, изюм, квашеная капуста, соевый соус, конские бобы, красное вино и некоторые сорта пива
Если пациенты, принимающие ингибиторы МАО (в основном для лечения депрессии), употребляют в пищу эти продукты, может возникнуть сильная головная боль и опасное для жизни повышение артериального давления (гипертонический криз). Употребления этих продуктов следует категорически избегать.
Тетрациклин, хинолоны для приема внутрь
Кальций или продукты, богатые кальцием (молоко и другие молочные продукты)
Эти продукты могут ослаблять всасывание тетрациклина; данный препарат необходимо принимать за 1 час до приема пищи или через 2 часа после него.
Варфарин (антикоагулянт)
Продукты с высоким содержанием витамина К (например, брокколи, брюссельская капуста, шпинат и капуста)
Эти продукты могут снижать эффективность варфарина, тем самым увеличивая риск образования тромбов. Важнее, чтобы количество продуктов, содержащих витамин К, которые потребляются ежедневно, оставалось неизменным, нежели ограничение потребления таких продуктов.
МАО = моноаминоксидаза.