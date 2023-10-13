Насколько контрацепция эффективна?
Метод
Доля женщин, которые беременеют в первый год идеального применения*
Доля женщин, которые беременеют в первый год типичного применения*
Гормональные методы (с эстрогеном и/или прогестином)
0,3 %
9 %
0,3 %
9 %
0,3 %
9 %
Инъекция медроксипрогестерона ацетата (прогестин)
0,2 %
6 %
Контрацептивный имплант, вводимый под кожу
0,05 %
Так же, как при идеальном применении
0,2–0,6 % в зависимости от используемого типа
Так же, как при идеальном применении
Барьерные контрацептивные средства
2 % с наружными (мужскими) презервативами
5 % с внутренними (женскими) презервативами
18 % с наружными (мужскими) презервативами
21 % с внутренними (женскими) презервативами
Диафрагма со спермицидным средством
6 %
12 %
10–13 %
8 % (выше среди женщин, которые уже рожали детей)
Контрацептивный гель
7 %
14 %
Контрацептивная губка (которая постоянно выделяет спермицид)
9 % женщин, у которых не было детей
20 % женщин, имеющих детей
12 % женщин, у которых не было детей
24 % женщин, имеющих детей
Только спермицидные средства
18 %
28 %
Другие методы
Медь-содержащая ВМС
0,6 %
Так же, как при идеальном применении
4 % и выше, в зависимости от метода
24 %
Метод отмены (прерванный половой акт)
4 %
22 %
* Около 85 % женщин беременеют в течение 1 года частых половых актов без использования контрацептивов.