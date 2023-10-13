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Насколько контрацепция эффективна?

Метод

Доля женщин, которые беременеют в первый год идеального применения*

Доля женщин, которые беременеют в первый год типичного применения*

Гормональные методы (с эстрогеном и/или прогестином)

оральные контрацептивы;

0,3 %

9 %

Трансдермальный пластырь

0,3 %

9 %

Влагалищное кольцо

0,3 %

9 %

Инъекция медроксипрогестерона ацетата (прогестин)

0,2 %

6 %

Контрацептивный имплант, вводимый под кожу

0,05 %

Так же, как при идеальном применении

Внутриматочная спираль (ВМС), высвобождающая левоноргестрел

0,2–0,6 % в зависимости от используемого типа

Так же, как при идеальном применении

Барьерные контрацептивные средства

Презерватив

2 % с наружными (мужскими) презервативами

5 % с внутренними (женскими) презервативами

18 % с наружными (мужскими) презервативами

21 % с внутренними (женскими) презервативами

Диафрагма со спермицидным средством

6 %

12 %

Шеечный колпачок со спермицидом

10–13 %

8 % (выше среди женщин, которые уже рожали детей)

Контрацептивный гель

7 %

14 %

Контрацептивная губка (которая постоянно выделяет спермицид)

9 % женщин, у которых не было детей

20 % женщин, имеющих детей

12 % женщин, у которых не было детей

24 % женщин, имеющих детей

Только спермицидные средства

18 %

28 %

Другие методы

Медь-содержащая ВМС

0,6 %

Так же, как при идеальном применении

Календарный метод (определение безопасных дней)

4 % и выше, в зависимости от метода

24 %

Метод отмены (прерванный половой акт)

4 %

22 %

* Около 85 % женщин беременеют в течение 1 года частых половых актов без использования контрацептивов.

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