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Нарушение кислотно-щелочного баланса и реакция организма

Первичное нарушение

Пример

Первоначальная pH крови

Компенсаторный механизм

Компенсаторное изменение pH крови

Метаболический ацидоз

Повышенная выработка кислоты у людей с диабетом из-за диабетического кетоацидоза

Слишком низкая

Повышенная частота дыхания для удаления двуокиси углерода

Повышается, возвращаясь к норме

Дыхательный ацидоз

Сниженная способность дышать в связи с тяжелым хроническим заболеванием легких

Слишком низкая

Повышенное выведение кислоты с мочой

Повышается, возвращаясь к норме

Метаболический алкалоз

Потеря желудочной кислоты в результате рвоты

Слишком высокая

Сниженная частота дыхания для удержания двуокиси углерода

Понижается, возвращаясь к норме

Дыхательный алкалоз

Гипервентиляция в связи с тревогой

Слишком высокая

Повышенное выведение щелочи с мочой

Понижается, возвращаясь к норме

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