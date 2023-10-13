Нарушение кислотно-щелочного баланса и реакция организма
Первичное нарушение
Пример
Первоначальная pH крови
Компенсаторный механизм
Компенсаторное изменение pH крови
Метаболический ацидоз
Повышенная выработка кислоты у людей с диабетом из-за диабетического кетоацидоза
Слишком низкая
Повышенная частота дыхания для удаления двуокиси углерода
Повышается, возвращаясь к норме
Дыхательный ацидоз
Сниженная способность дышать в связи с тяжелым хроническим заболеванием легких
Слишком низкая
Повышенное выведение кислоты с мочой
Повышается, возвращаясь к норме
Метаболический алкалоз
Потеря желудочной кислоты в результате рвоты
Слишком высокая
Сниженная частота дыхания для удержания двуокиси углерода
Понижается, возвращаясь к норме
Дыхательный алкалоз
Гипервентиляция в связи с тревогой
Слишком высокая
Повышенное выведение щелочи с мочой
Понижается, возвращаясь к норме