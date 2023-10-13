Микрографическое хирургическое вмешательство по методу Моса
Поскольку клетки рака кожи часто распространяются за края видимого пятна на коже, дерматологи иногда используют специальную хирургическую методику, чтобы убедиться, что они удаляют злокачественную опухоль полностью. При этой методике, которая называется микроскопически контролируемым хирургическим вмешательством по методу Моса или микрографическим хирургическим вмешательством по методу Моса, дерматологи сначала удаляют видимую опухоль, а затем постепенно шаг за шагом удаляют края раны. Во время хирургического вмешательства дерматологи исследуют кусочки ткани на наличие опухолевых клеток. Удаление ткани из пораженного участка продолжается до тех пор, пока взятые образцы ткани больше не содержат опухолевые клетки. Эта методика позволяет дерматологам ограничить количество удаляемой ткани и поэтому особенно полезна при удалении злокачественных новообразований, расположенных рядом с такими деликатными участками, как глаз.
После удаления всей злокачественной опухоли дерматологи принимают решение о том, каким образом лучше заменить удаленную кожу. Они могут совместить края оставшейся кожи швами или выполнить пересадку кожи или кожную пластику на питающей ножке. Или они могут наложить повязку на рану и позволить коже зажить самостоятельно.
Хирургическое вмешательство по методу Моса уменьшает частоту рецидивов рака кожи. Это хирургическое вмешательство используют при базальноклеточном раке и плоскоклеточном раке, но реже используют при меланоме.