Лекарственные препараты, которые могут применяться как в медицинских, так и в незаконных целях
Препарат
Медицинское применение
Лечение тревожности и бессонницы
Кофеин
В качестве ингредиента некоторых обезболивающих препаратов
Конопля (каннабис)
Для купирования хронической боли
Для контроля симптомов, связанных с химиотерапией (например, тошнота, рвота, отсутствие аппетита)
Для лечения определенных типов судорожных припадков в детстве
Лекарственные препараты, подобные кокаину (но не сам кокаин), используются для обезболивания поверхностей тела (в качестве местных анестетиков; лидокаин является одним из таких препаратов).
Проведение анестезии
Для лечения депрессии, не отвечающей на другие виды лечения
Облегчение боли и проведение анестезии