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Лекарственные препараты, которые могут применяться как в медицинских, так и в незаконных целях

Лекарственные препараты, которые могут применяться как в медицинских, так и в незаконных целях

Препарат

Медицинское применение

Амфетамины

Лечение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

Анксиолитические и седативные препараты

Лечение тревожности и бессонницы

Кофеин

В качестве ингредиента некоторых обезболивающих препаратов

Конопля (каннабис)

Для купирования хронической боли

Для контроля симптомов, связанных с химиотерапией (например, тошнота, рвота, отсутствие аппетита)

Для лечения определенных типов судорожных припадков в детстве

Кокаин

Лекарственные препараты, подобные кокаину (но не сам кокаин), используются для обезболивания поверхностей тела (в качестве местных анестетиков; лидокаин является одним из таких препаратов).

Кетамин

Проведение анестезии

Для лечения депрессии, не отвечающей на другие виды лечения

Опиоиды

Облегчение боли и проведение анестезии

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