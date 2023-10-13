Лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Предшественник дофамина
Леводопа (применяется с карбидопой)
Леводопа: непроизвольные движения (рта, лица и конечностей), ночные кошмары, снижение артериального давления при вставании (ортостатическая гипотензия), запоры, тошнота, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, паранойя, ощущение сердцебиения и приливы.
Если прием леводопы/карбидопы внезапно прекращается, развивается опасный для жизни злокачественный нейролептический синдром (высокая температура, высокое давление, скованность мышц, повреждение мышц и кома).
Леводопа/карбидопа является основной составляющей лечения. Карбидопа повышает эффективность леводопы и уменьшает побочные эффекты от ее применения. Через несколько лет эффективность этого сочетания лекарств может уменьшиться.
Агонисты дофамина
Апоморфин
Сильная тошнота, рвота, узелки под кожей в месте инъекции.
Этот быстродействующий лекарственный препарат вводят под кожу. Используется для быстрого устранения эффекта «выключения» леводопы.
Прамипексол
Ропинирол
Сонливость, тошнота, предобморочное состояние (из-за ортостатической гипотензии), спутанность сознания, обсессивно-компульсивное поведение, новые порывы или их усиление (например, игромания) и галлюцинации.
При внезапном прекращении приема лекарственных препаратов развивается злокачественный нейролептический синдром.
На ранних стадиях заболевания эти препараты можно использовать отдельно или с небольшими дозами леводопы, чтобы потенциально отсрочить побочные эффекты леводопы. Позже агонисты дофамина помогают восстановить эффективность леводопы при развитии феномена включение-выключение. Эти лекарственные препараты особенно эффективны у пациентов моложе 60 лет.
Ротиготин
Сонливость, тошнота, предобморочное состояние (из-за ортостатической гипотензии), спутанность сознания, обсессивно-компульсивное поведение, новые порывы или их усиление (например, игромания), галлюцинации, увеличение массы тела (возможно, в результате задержки жидкости) и иногда раздражение кожи в месте прикрепления пластыря.
Ротиготин доступен в виде кожного пластыря. Используется в режиме монотерапии на ранних стадиях болезни. Пациент носит пластырь в течение суток, затем пластырь снимает и заменяет другим. Пластырь следует приклеивать каждый день на новое место. Это снижает вероятность развития раздражения кожи, из-за чего она может покраснеть и начать чесаться.
Ингибиторы МАО типа Б
Расагилин
Тошнота, бессонница, сонливость, отечность в связи с задержкой жидкости.
Расагилин можно использовать в качестве монотерапии, чтобы отдалить лечение леводопой, или применять одновременно с леводопой. Эффективность расагилина от низкой до умеренной.
Селегилин
При приеме в сочетании с леводопой — усиление побочных эффектов леводопы, включая тошноту, спутанность сознания, бессонницу и непроизвольные движения.
Селегилин можно использовать в качестве монотерапии, чтобы отдалить лечение леводопой, или применять одновременно с леводопой. Эффективность селегилина от низкой до умеренной.
Ингибиторы КОМТ
Энтакапон
Опикапон
Толкапон
При приеме в сочетании с леводопой возможно усиление побочных эффектов леводопы, включая тошноту, спутанность сознания и непроизвольные движения.
Диарея, боль в спине и окрашивание мочи в оранжевый цвет.
В редких случаях при приеме вместе с толкапоном — риск поражение печени.
Ингибиторы КОМТ можно использовать на поздних стадиях болезни в качестве дополнения к леводопе, чтобы удлинить интервалы между приемами леводопы. Их принимают только с леводопой.
При приеме толкапона врачи периодически проводят анализы крови для оценки функционирования печени и наличия ее поражения (функциональные печеночные пробы)
Антихолинергические препараты*
Бензтропин
Тригексифенидил
Если нужно лечить депрессию, применяют трициклические антидепрессанты (такие, как амитриптилин).
Некоторые антигистаминные лекарства (такие, как дифенгидрамин).
Сонливость, дезориентация, сухость во рту, нечеткое зрение, головокружение, запоры, затрудненное мочеиспускание, недержание мочи, нарушение регуляции температуры тела.
Антихолинергические препараты могут применяться без других препаратов на ранних стадиях болезни у молодых пациентов, у которых наиболее тяжелым симптомом является тремор. Эти лекарственные препараты уменьшают тремор, но не влияют на замедленность движений и не облегчают скованность мышц.
Врачи стараются избегать использования этих лекарственных препаратов у пожилых людей, поскольку побочные эффекты доставляют пожилым людям особенное беспокойство.
Противовирусный препарат
Амантадин
Тошнота, головокружение, бессонница, тревожность, дезориентация, отечность, затрудненное мочеиспускание, усугубление глаукомы, обесцвеченные пятна на коже (ливедо, мраморная кожа).
В редких случаях прекращение приема или снижение дозы амантадина может вызывать злокачественный нейролептический синдром.
Амантадин используется в качестве монотерапии на ранних стадиях при легком течении заболевания, но может потерять эффективность через несколько месяцев. На более поздних стадиях болезни он используется в качестве дополнения к леводопе и для уменьшения непроизвольных движений, возникающих при лечении леводопой.
*Антихолинергические препараты редко используются для лечения болезни Паркинсона в связи с их низкой эффективностью и наличием тяжелых побочных эффектов.
Ингибиторы МАО-Б — ингибиторы моноаминоксидазы типа Б; КОМТ — катехолO-метилтрансфераза.