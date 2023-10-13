Контрольный список для профилактики падений дома
Все комнаты
Выключатель света, до которого легко достать
Отсутствие электрических или удлинительных шнуров на дороге
Отсутствие напольных ковриков
Беспроводные телефонные аппараты
Устойчивая мебель (без шатающихся ножек, колесиков или шарниров)
Ненужные вещи, убранные из коридоров
Свободные проходы
Кухня
Шкафы, до которых легко достать (без необходимости нагибаться или тянуться)
Нескользящие коврики
Спальня
Легко достижимый источник света у постели
Ночник
Прибитые к полу или нескользящие коврики, либо ковер, покрывающий весь пол
Ванная комната
Приподнятое туалетное сиденье
Поручни
Нескользящие коврики
Ночник
Нескользящие дорожки или резиновый коврик в душе или ванной
Использование тапочек для душа или стульчика для ванной (этот стульчик позволяет людям с нарушениями равновесия сидеть, принимая душ)
Снятие замков или использование замков, которые можно открыть с обеих сторон двери
Гостиная
Прибитые к полу или нескользящие коврики, либо ковер, покрывающий весь пол
Стулья с подлокотниками
Лестницы (внутри и снаружи помещения)
Хорошее освещение
Прочные перила
Нескользкие ступени
Высота ступени менее 15 сантиметров (приблизительно 6 дюймов)