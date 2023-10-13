Классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации

Классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации

Класс

Симптомы

I Ограничения отсутствуют

Обыкновенная физическая активность не вызывает чрезмерной усталости, одышки или ощущения сердечных сокращений (сердцебиений).

II Легкая степень

Обыкновенная физическая активность вызывает усталость, одышку, сердцебиение или дискомфорт в груди (стенокардию).

III Средняя степень

Пациенту удобно в покое, однако обыкновенная физическая активность вызывает усталость, одышку, сердцебиение или дискомфорт в груди (стенокардию).

IV Тяжелая степень

Симптомы возникают в состоянии покоя, и любая физическая активность усугубляет симптомы.

По этим темам