Классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации
Класс
Симптомы
I Ограничения отсутствуют
Обыкновенная физическая активность не вызывает чрезмерной усталости, одышки или ощущения сердечных сокращений (сердцебиений).
II Легкая степень
Обыкновенная физическая активность вызывает усталость, одышку, сердцебиение или дискомфорт в груди (стенокардию).
III Средняя степень
Пациенту удобно в покое, однако обыкновенная физическая активность вызывает усталость, одышку, сердцебиение или дискомфорт в груди (стенокардию).
IV Тяжелая степень
Симптомы возникают в состоянии покоя, и любая физическая активность усугубляет симптомы.