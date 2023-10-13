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Карбапенемы

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Эртапенем

Имипенем/циластатин

Имипенем/циластатин/релебактам

Меропенем

Меропенем/ваборбактам

Тебипенем

гангрену.

Сепсис

Пневмония

Желудочно-кишечные инфекции и инфекции мочевыводящих путей

Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам

За исключением эртапенема, синегнойные инфекции или энтерококковые инфекции

Очень редко — судороги (риск их развития немного выше, чем при приеме имипенема)

спутанность сознания;

Изредка — аллергическая реакция у людей, страдающих аллергией на пенициллин

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