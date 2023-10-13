Карбапенемы
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Эртапенем
Имипенем/циластатин
Имипенем/циластатин/релебактам
Меропенем
Меропенем/ваборбактам
Тебипенем
Желудочно-кишечные инфекции и инфекции мочевыводящих путей
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам
За исключением эртапенема, синегнойные инфекции или энтерококковые инфекции
Очень редко — судороги (риск их развития немного выше, чем при приеме имипенема)
спутанность сознания;
Изредка — аллергическая реакция у людей, страдающих аллергией на пенициллин