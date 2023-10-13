Как стареет организм: Некоторые нормальные изменения
Что происходит?
Почему?
Психическая функция
Трудности с запоминанием или подбором нужного слова
Трудности с концентрацией внимания
Трудности с изучением нового материала
Уровни химических веществ, участвующих в передаче сообщений в головном мозге, как правило, снижаются. Нервные клетки могут терять некоторые из своих рецепторов, используемых для передачи этих химических сообщений. Поэтому головной мозг передает или обрабатывает импульсы не так хорошо или быстро, как раньше.
Физическая нагрузка
Неустойчивость или потеря равновесия
Структуры внутреннего уха, которые помогают держать равновесие, становятся жестче и немного разрушаются.
Часть головного мозга, контролирующая равновесие (мозжечок), может дегенерировать.
Головокружение или предобморочное состояние при вставании
Сердце качает недостаточно крови к голове, потому что оно хуже реагирует на изменения положения тела.
Нервная система менее эффективно передает сигналы сердцу для усиления кровообращения.
Кровеносные сосуды недостаточно сужаются, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление при вставании.
Потеря мышечной силы
Количество и размер мышечных волокон снижаются.
Организм вырабатывает меньше гормона роста, а у мужчин также меньше тестостерона, которые помогают сохранять мышечную ткань.
Трудности с перемещением
Меньшая гибкость
Вырабатывается меньше синовиальной жидкости.
Хрящевая ткань, расположенная между костями в суставах, становится более жесткой и может подвергаться эрозии.
Связки и сухожилия становятся более жесткими и слабыми.
Мышечная ткань атрофируется и заменяется жировой или фиброзной тканью, из-за чего теряется мышечная сила и гибкость.
Трудности при выполнении интенсивных физических упражнений
Сердце не может обеспечивать необходимое кровоснабжение во время физических упражнений. Оно не может ускорять свою работу или качать кровь так же быстро, как раньше, отчасти из-за того что сердце и кровеносные сосуды становятся более жесткими и менее эластичными. Кроме того, сердце не так быстро или не так хорошо реагирует на химических переносчиков информации, которые в нормальных условиях стимулируют ускоренную работу сердца.
Легкие не могут обеспечивать необходимое снабжение кислородом во время физических упражнений. При каждом вдохе в организм поступает меньше воздуха, и легкие усваивают меньшее количество кислорода.
Органы чувств
Необходимость в очках для чтения
Хрусталик глаза становится жестким, из-за чего глазу труднее фокусироваться на ближних предметах.
Трудности со зрением при тусклом свете
Роговица глаза становится менее чувствительной к свету.
Хрусталик глаза становится менее прозрачным.
Трудности с приспособлением к изменениям уровня освещенности
Замедляется реакция зрачка на изменение освещенности.
В хрусталике глаза возникают темные участки, из-за которых появляются блики.
Количество клеток, вырабатывающих жидкости для смазывания глаз, уменьшается.
Слезные железы вырабатывают меньше слез.
Трудности с пониманием слов
Развивается возрастная потеря слуха (пресбиакузис), которая часто затрагивает преимущественно высокие частоты (в том числе согласные, звуки, которые помогают людям различать слова).
Развивается возрастная потеря слуха (пресбиакузис).
В ушах скапливается сера.
Потеря вкуса
Вкусовые сосочки становятся менее чувствительными.
Люди начинают хуже различать запахи, потому что слизистая оболочка носа становится тоньше и суше, а нервные окончания в носу разрушаются.
Вырабатывается меньше слюны.
Проблемы с питанием
Сухость во рту
Мышцы, участвующие в акте глотания, ослабевают, и нарушается координация.
Люди могут недостаточно хорошо пережевывать пищу, потому что у них нет зубов или они используют неподходящие зубные протезы. Поэтому кусочки еды слишком большие, и их трудно проглотить.
Кости в верхней части позвоночника подвергаются изменениям, из-за которых голова наклоняется вперед и сдавливает горло.
Отсутствие интереса к пище
Чувство вкуса снижается, из-за чего пища становится менее аппетитной.
Обоняние снижается, из-за чего пища становится менее аппетитной.
Во рту сухо, и это вызывает потерю вкуса.
Жевать может быть трудно из-за отсутствия зубов, ослабления мышц челюсти или неподходящих протезов.
Трудно глотать.
Кожа и волосы
Морщины
Больше разрывов на коже
Подкожный жировой слой, выполняющий функцию прослойки, истончается.
Организм вырабатывает меньше коллагена и эластина, веществ, которые делают кожу прочной и эластичной.
Кожные железы вырабатывают меньше смазки.
Синяки и поврежденные кровеносные сосуды
Кровеносные сосуды в коже становятся более хрупкими.
Медленное заживание ран
Количество кровеносных сосудов в коже снижается.
Клетки, отвечающие за заживление ран, работают медленнее, а также их становится меньше.
Трудности с приспособлением к перепадам температуры
Подкожный жировой слой, который помогает сохранять тепло организма, истончается.
Количество потовых желез уменьшается, и они вырабатывают меньше пота. Пот помогает телу охлаждаться.
Количество кровеносных сосудов уменьшается, тем самым вызывая уменьшение кровообращения в глубоких слоях кожи. В результате организм также не может отводить тепло.
Снижение чувствительности, в том числе к боли
Сокращается количество нервных окончаний в коже.
Седые волосы
Волосяные фолликулы вырабатывают меньше пигмента (меланина).
Истончение или потеря волос
Волосы, которые должны периодически заменяться, растут медленнее, и некоторые волосяные фолликулы перестают образовывать новые волосы.
Половая функция
Сухость влагалища
Вырабатывается меньше эстрогена.
Эрекция длится не так долго, является более слабой или ее достижение требует больше времени
Снижается поступление крови к половому члену.
Вырабатывается меньше тестостерона.