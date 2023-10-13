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Как распознать нейрогенную анорексию?

Люди, страдающие нейрогенной анорексией, обычно отрицают наличие у них проблемы и стараются скрыть свои необычные пищевые предпочтения вместо того, чтобы обратиться за помощью. Многие люди, страдающие нейрогенной анорексией, педантичны, обязательны и умны, любят ставить перед собой высокие цели и добиваться успеха. Эти личные характеристики часто помогают скрывать расстройство. Таким образом, члены их семьи и друзья могут даже не подозревать о проблеме, пока ситуация не станет слишком серьезной.

Так как нейрогенная анорексия чревата серьезными и даже опасными для жизни осложнениями, члены семьи и друзья тех, кто часто сидит на диете или чересчур озабочен проблемами излишнего веса, должны знать, как распознать это заболевание.

Люди, страдающие нейрогенной анорексией, часто склонны к следующему:

  • жалуются, что они полные, хотя на самом деле они очень худые;

  • отрицают, что они худые;

  • люди все время думают о еде;

  • постоянно измеряют количество еды;

  • тайно делают запасы, прячут или выбрасывают пищу;

  • готовят изысканные блюда для других;

  • люди пропускают приемы пищи;

  • притворяются, что едят, или лгут о том, сколько съели;

  • страдают навязчивыми идеями;

  • предпочитают объемную многослойную одежду;

  • взвешиваются несколько раз в день;

  • основывают самооценку на массе своего тела.

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