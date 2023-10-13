Как распознать нейрогенную анорексию?
Люди, страдающие нейрогенной анорексией, обычно отрицают наличие у них проблемы и стараются скрыть свои необычные пищевые предпочтения вместо того, чтобы обратиться за помощью. Многие люди, страдающие нейрогенной анорексией, педантичны, обязательны и умны, любят ставить перед собой высокие цели и добиваться успеха. Эти личные характеристики часто помогают скрывать расстройство. Таким образом, члены их семьи и друзья могут даже не подозревать о проблеме, пока ситуация не станет слишком серьезной.
Так как нейрогенная анорексия чревата серьезными и даже опасными для жизни осложнениями, члены семьи и друзья тех, кто часто сидит на диете или чересчур озабочен проблемами излишнего веса, должны знать, как распознать это заболевание.
Люди, страдающие нейрогенной анорексией, часто склонны к следующему: