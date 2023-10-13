Как правильно читать инструкции на этикетке по применению лекарственного препарата
В США требуется, чтобы безрецептурные препараты имели инструкции на этикетке, которые бы разъясняли пользу от приема препарата и сопряженные с этим риски, а также то, как правильно применять данный препарат. Название этикетки: «Краткая информация о лекарственном препарате». Действующие вещества перечислены в самом верху, далее идут показания, предостережения, указания по применению, другая информация и вспомогательные неактивные ингредиенты.
Действующее вещество: Препарат сам по себе является действующим веществом. Комбинированные препараты могут иметь более одного действующего вещества. Указано генерическое наименование препарата, а также количество препарата в каждой таблетке, капсуле или единице дозы. Один и тот же препарат-генерик может продаваться под несколькими различными товарными (фирменными) наименованиями.
Показания: Перечислены симптомы или расстройства, по поводу которых рекомендуется применять данный препарат.
Предостережения: Тут содержится информация о том, когда не следует использовать данный препарат, в каких случаях необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом (и через какое время) и какие факторы могут повлиять на ожидаемый ответ на воздействие данного препарата; как правило, содержащаяся тут информация разделена на четыре части.
Способ применения: В какой дозе и как часто принимать препарат людям, принадлежащим к различным возрастным группам, поскольку, среди других факторов масса/размеры тела и возраст могут оказывать влияние на то, как человек реагирует на данный лекарственный препарат.
Другая информация: Тут перечислены указания о том, как хранить препарат, чтобы он сохранял свою активность.
Вспомогательные неактивные ингредиенты: Кроме собственно препарата, лекарственные препараты (таблетки, капсулы и другие лекарственные формы, которые приобретают покупатели) содержат вещества, которые добавляются для облегчения применения препарата, т. е. ингредиенты, используемые для обеспечения объема или приятного вкуса и запаха. Лекарственные препараты, в основе которых лежит одно и то же действующее вещество, могут содержать при этом различные вспомогательные неактивные ингредиенты. Вспомогательные неактивные ингредиенты обычно безвредны, но некоторые их них могут вызывать у небольшого количества людей аллергические реакции; этим людям следует подыскать препараты, которые не содержат такого рода ингредиентов.