Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Как правильно читать инструкции на этикетке по применению лекарственного препарата

В США требуется, чтобы безрецептурные препараты имели инструкции на этикетке, которые бы разъясняли пользу от приема препарата и сопряженные с этим риски, а также то, как правильно применять данный препарат. Название этикетки: «Краткая информация о лекарственном препарате». Действующие вещества перечислены в самом верху, далее идут показания, предостережения, указания по применению, другая информация и вспомогательные неактивные ингредиенты.

Действующее вещество: Препарат сам по себе является действующим веществом. Комбинированные препараты могут иметь более одного действующего вещества. Указано генерическое наименование препарата, а также количество препарата в каждой таблетке, капсуле или единице дозы. Один и тот же препарат-генерик может продаваться под несколькими различными товарными (фирменными) наименованиями.

Показания: Перечислены симптомы или расстройства, по поводу которых рекомендуется применять данный препарат.

Предостережения: Тут содержится информация о том, когда не следует использовать данный препарат, в каких случаях необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом (и через какое время) и какие факторы могут повлиять на ожидаемый ответ на воздействие данного препарата; как правило, содержащаяся тут информация разделена на четыре части.

  • «Когда следует посоветоваться с врачом, прежде чем принимать препарат» — тут перечислены состояния, при которых прием данного препарата может быть сопряжен с определенными трудностями или вообще небезопасен. В этом разделе речь идет о взаимодействии препарата и заболеваний.

  • «Если Вы принимаете какой-либо из следующих препаратов, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом» — тут перечислены другие лекарственные препараты, которые могут оказывать влияние на эффективность или безопасность данного препарата. В этом разделе речь идет о межлекарственном взаимодействии.

  • «Что следует иметь в виду, принимая этот препарат» — тут описаны часто встречающиеся побочные эффекты, указаны продукты питания, которые могут оказывать влияние на эффективность или безопасность данного препарата (взаимодействия препарата и продуктов питания) и особые меры предосторожности (например, указание о необходимости воздержаться от управления автомобилем во время приема данного препарата).

  • В последней части перечислены особые предостережения для беременных или кормящих грудью женщин и для детей, а также указания о действиях в случае передозировки.

Способ применения: В какой дозе и как часто принимать препарат людям, принадлежащим к различным возрастным группам, поскольку, среди других факторов масса/размеры тела и возраст могут оказывать влияние на то, как человек реагирует на данный лекарственный препарат.

Другая информация: Тут перечислены указания о том, как хранить препарат, чтобы он сохранял свою активность.

Вспомогательные неактивные ингредиенты: Кроме собственно препарата, лекарственные препараты (таблетки, капсулы и другие лекарственные формы, которые приобретают покупатели) содержат вещества, которые добавляются для облегчения применения препарата, т. е. ингредиенты, используемые для обеспечения объема или приятного вкуса и запаха. Лекарственные препараты, в основе которых лежит одно и то же действующее вещество, могут содержать при этом различные вспомогательные неактивные ингредиенты. Вспомогательные неактивные ингредиенты обычно безвредны, но некоторые их них могут вызывать у небольшого количества людей аллергические реакции; этим людям следует подыскать препараты, которые не содержат такого рода ингредиентов.

По этим темам