Как отсрочить момент возникновения необходимости в услугах учреждения долгосрочного ухода
Мысль о переезде в учреждение долгосрочного ухода, особенно в дом престарелых, не кажется привлекательной большинству людей. Следующие проблемы являются распространенными причинами переезда в учреждение долгосрочного ухода. Однако иногда проблемы можно решить и тем самым отложить переезд в учреждение долгосрочного ухода или совсем избежать такого переезда.
Недержание мочи: За людьми с недержанием мочи может быть сложно ухаживать дома. Однако недержание мочи может быть вызвано расстройством, которое можно вылечить. Вылечив расстройство, вы вылечите и недержание. Люди с недержанием мочи, члены их семьи или лица, ухаживающие за ними, должны поговорить с врачом и узнать, возможно ли лечение.
Проблемы с выполнением повседневных действий: Определенные устройства могут помочь людям лучше функционировать. Физиотерапевт или трудотерапевт или приходящая медсестра могут понаблюдать за пожилым человеком у него дома и помочь ему выбрать подходящие устройства, которые позволят ему продолжать безопасно жить дома, и научиться ими пользоваться.
Деменция: Уход за людьми, страдающими деменцией, может отнимать много физических и психологических сил. Однако члены семьи могут научиться справляться с раздражающим или агрессивным поведением пожилого человека. Например, чтобы свести к минимуму осложнения от блужданий пожилого человека, члены семьи могут надеть ему на руку опознавательный браслет либо приобрести или взять напрокат устройство слежения. Узнав больше о том, как ухаживать за людьми, страдающими деменцией, можно отложить момент переезда в учреждение долгосрочного ухода.
Синдром выгорания: Благодаря сильной мотивации члены семьи обычно предоставляют усердный, тщательный уход. Однако это может привести их к физическому и эмоциональному истощению. Может помочь общение с медицинскими работниками. Они могут предоставить информацию о группах поддержки для лиц, осуществляющих уход, а также о группах, предлагающих временный уход на время отсутствия основного лица, осуществляющего уход.
Финансовые вопросы: Люди могут приобретать страховку по долгосрочному уходу, которая покрывает обслуживание на дому. Это обслуживание обычно включает помощь в персональном уходе, например, при купании, утреннем туалете и приеме пищи. Подобная страховка может позволить человеку отложить переезд в учреждение долгосрочного ухода.