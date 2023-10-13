Как использовать дозирующий ингалятор
Для использования дозирующего ингалятора человек встряхивает ингалятор и снимает колпачок. Человек делает полный выдох, затем подносит ингалятор близко ко рту или берет его в рот и одновременно с нажатием на верхнюю часть ингалятора делает медленный вдох. Человек продолжает вдыхать по мере распыления струи лекарственного препарата. Затем человек задерживает дыхание и потом выдыхает. Полный выдох помогает удалить воздух из легких, так что при следующей ингаляции можно вдохнуть больше воздуха. Чем больше воздуха вдыхается, тем больше лекарственного препарата также можно вдохнуть и тем самым достичь более отдаленных, более мелких дыхательных путей.
См. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Самообслуживание при астме: Использование ингалятора.