Использование лазеров для лечения кожных заболеваний
Лазер представляет собой устройство, которое создает интенсивный луч света строго определенного цвета (определенной длины волны). Лазерный свет не влияет на ткани человека, пока он не будет поглощен. Уровень поглощения лазерного света тканью зависит от самой ткани и от цвета света. Например, кровеносные сосуды лучше всего поглощают желтый, голубой и зеленый свет, поэтому лазерные лучи этих цветов используются для селективного воздействия на кровеносные сосуды при лечении сосудистых новообразований. Другие цвета используются для целевого воздействия при самых разных заболеваниях. Лазеры бывают непрерывными, а также импульсными, то есть излучающими свет в виде отдельных вспышек. Длительность импульса помогает определить степень воздействия лазерного луча.
Лазерная терапия иногда сочетается с фотодинамической терапией, при которой определенные светопоглощающие вещества наносят на кожу или вводятся в организм внутривенно. Под действием лазерного света эти вещества поглощают энергию лазера и помогают уничтожать опухоли.
Новообразования кровеносных сосудов, такие как гемангиомы, а также различные пороки развития, например, пламенеющие невусы, можно лечить с помощью лазерной терапии. Кроме того, лазерная терапия используется для удаления нежелательных волос и татуировок, а также для устранения изменений цвета кожи, рубцов после угревой сыпи и повреждений кожи солнечным светом.