Защита взрослых при помощи вакцинации
Заболевание*
Кому необходимо пройти вакцинацию?
Люди, контактировавшие с сибирской язвой
Лица, которые могут иметь контакт с сибирской язвой:
Взрослые, путешествующие в определенные регионы с вирусом чикунгунья
Работники лабораторий в США
Ветряная оспа (ветрянка)
Все взрослые, которые не прошли вакцинацию или не болели заболеванием
Все лица в возрасте 6 месяцев и старше (вакцины, производимые компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna)
Все лица в возрасте 12 лет и старше (вакцина, производимая компанией Novavax)
Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы.
Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.
Взрослые в Соединенных Штатах Америки, подверженные высокому риску профессионального контакта с лихорадкой Эбола, поскольку их род деятельности связан с:
инфекциями, вызываемыми Haemophilus influenzae типа b (Hib) (например, менингит).
Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:
Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:
Все взрослые в возрасте 19–59 лет и взрослые в возрасте 60 лет и старше с факторами риска развития гепатита B. Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения гепатитом B также могут получить вакцину от гепатита B. Факторы риска включают следующее:
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Все ранее не вакцинированные мужчины и женщины (обычно в возрасте 11–12 лет) до возраста 26 лет
Все взрослые в возрасте 27–45 лет должны поговорить со своим врачом о необходимости вакцинации
Лица с ослабленной иммунной системой, включая людей с ВИЧ
Все люди в возрасте старше 6 месяцев
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против кори
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против эпидемического паротита и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Некоторые люди в возрасте старше 55 лет
Люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые хотят этого
Лица, входящие в группу повышенного риска:
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против паротита
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Коклюш (судорожный кашель)
Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы
Беременные женщины во время каждой беременности
Пневмококковые инфекции (например, менингит и пневмония)
Все люди в возрасте 65 лет и старше
Взрослые в возрасте от 19 до 64 лет с определенными заболеваниями или другими факторами риска, такими как:
Взрослые с повышенным риском, например:
Лица, пострадавшие от укусов определенных животных
Лица, которые могут подвергаться повышенному риску контакта с зараженными животными, например:
взрослые в возрасте 60 лет и старше, клиническое решение о необходимости вакцинации которых принимается в индивидуальном порядке на основе рекомендаций их врача;
беременные на 32–36 неделе беременности для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у младенцев с рождения до 6 месяцев.
Краснуха (германская корь)
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против краснухи
Женщины, планирующие беременность и не имеющие иммунитета к краснухе
Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и паротита (не выпускается в качестве отдельной вакцины)
Опоясывающий герпес (герпес зостер)
Люди в возрасте 50 лет и старше
Люди в возрасте 19 лет и старше, у которых вследствие заболевания или лечения заболевания иммунная система ослаблена или будет ослаблена
В настоящее время не рекомендуется, за исключением людей, подверженных высокому риску контакта с вирусом оспы, например, сотрудников лабораторий, непосредственно контактирующих с вирусом и связанными с ним материалами
Все взрослые каждые 10 лет (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы
Люди с раной, которая подвергает их повышенному риску развития столбняка, если с момента введения предыдущей дозы вакцины прошло более 5 лет
Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.
Лица, путешествующие в страны, где данная инфекция распространена
Люди, вступающие в тесный контакт с носителем тифа
Сотрудники лаборатории, которые работают с такими бактериями, вызывающими брюшной тиф
Лица, отправляющиеся в определенные части Африки и Южной Америки, где распространено заболевание
* Вакцины для таких заболеваний доступны в Соединенных Штатах.
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; Td — столбняк, дифтерия; Tdap — столбняк, дифтерия, коклюш.