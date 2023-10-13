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Защита взрослых при помощи вакцинации

Заболевание*

Кому необходимо пройти вакцинацию?

сибирская язва;

Люди, контактировавшие с сибирской язвой

Лица, которые могут иметь контакт с сибирской язвой:

  • Некоторые военнослужащие

  • Некоторые лабораторные сотрудники

  • Ветеринары

Лихорадка чикунгунья

Взрослые, путешествующие в определенные регионы с вирусом чикунгунья

Работники лабораторий в США

Ветряная оспа (ветрянка)

Все взрослые, которые не прошли вакцинацию или не болели заболеванием

COVID-19

Все лица в возрасте 6 месяцев и старше (вакцины, производимые компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna)

Все лица в возрасте 12 лет и старше (вакцина, производимая компанией Novavax)

Дифтерия

Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы.

Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.

лихорадку Эбола.

Взрослые в Соединенных Штатах Америки, подверженные высокому риску профессионального контакта с лихорадкой Эбола, поскольку их род деятельности связан с:

  • реагированием на вспышку вируса Эбола;

  • работой в качестве медицинского персонала в центрах лечения лихорадки Эбола в Соединенных Штатах Америки;

  • работой в качестве персонала лаборатории или в качестве другого персонала на объектах 4-го уровня биологической безопасности в Соединенных Штатах Америки.

  • работой на должности сотрудника лаборатории или вспомогательного персонала в учреждениях лабораторной сети реагирования;

инфекциями, вызываемыми Haemophilus influenzae типа b (Hib) (например, менингит).

Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:

Гепатит А

Взрослые, которые не были вакцинированы и которые подвержены повышенному риску, например:

  • лица, путешествующие в страны или работающие в странах, где данная инфекция распространена;

  • потребители наркотиков;

  • Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами

  • лица с хроническим заболеванием печени или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;

  • здоровые взрослые в возрасте 40 лет и младше, недавно контактировавшие с вирусом гепатита А;

  • Людям, ожидающим тесного контакта с приемным ребенком в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты из региона, где распространен гепатит А

  • бездомные;

  • беременные женщины, которые во время беременности находятся в группе риска заражения гепатитом А (например, женщины, которые путешествуют по разным странам, которые используют запрещенные наркотические препараты [инъекционные или нет], которые могут контактировать с вирусом на работе, которые ожидают близкого личного контакта с усыновленным ребенком из другой страны, или бездомные) или которые подвержены риску развития очень тяжелого заболевания или смерти в результате заражения вирусом гепатита А (например, женщины с хронической болезнью печени или ВИЧ-инфекцией).

Гепатит B

Все взрослые в возрасте 19–59 лет и взрослые в возрасте 60 лет и старше с факторами риска развития гепатита B. Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения гепатитом B также могут получить вакцину от гепатита B. Факторы риска включают следующее:

  • работники сферы здравоохранения или служб общественной безопасности;

  • лица, отправляющиеся в районы распространения заболевания;

  • лица с хроническим заболеванием печени или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;

  • лица с почечной недостаточностью, нуждающиеся в диализе;

  • люди, употребляющие запрещенные инъекционные наркотики;

  • лица, у которых было более одного полового партнера в течение последних 6 месяцев;

  • лица, которым необходимо пройти обследование или лечение инфекции, передающейся половым путем;

  • Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами

  • половые партнеры и лица, имеющие бытовые контакты с носителями гепатита B;

  • ВИЧ-инфицированные;

  • пациенты с сахарным диабетом при использовании совместного принятия клинических решений на основании обсуждений со своим медицинским работником;

  • лица, которые находились (как пациенты, резиденты или сотрудники) в исправительных учреждениях или учреждениях, предоставляющих услуги людям с высоким риском гепатита В (например, центры лечения злоупотребления психоактивными веществами, центры введения инъекционных наркотиков, центры гемодиализа, учреждения для людей с нарушениями развития, а также места, где пациенты с инфекциями, передающимися половым путем, или ВИЧ, проходят обследование и лечение).

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Все ранее не вакцинированные мужчины и женщины (обычно в возрасте 11–12 лет) до возраста 26 лет

Все взрослые в возрасте 27–45 лет должны поговорить со своим врачом о необходимости вакцинации

Лица с ослабленной иммунной системой, включая людей с ВИЧ

Грипп

Все люди в возрасте старше 6 месяцев

Корь

Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против кори

Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против эпидемического паротита и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)

Менингококковый менингит

Некоторые люди в возрасте старше 55 лет

Люди в возрасте от 16 до 23 лет, которые хотят этого

Лица, входящие в группу повышенного риска:

  • лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция (включая лиц, страдающих серповидно-клеточной анемией);

  • ВИЧ-инфицированные;

  • люди, которые принимают экулизумаб (препарат, блокирующий систему комплемента);

  • люди, работающие в микробиологической лаборатории и регулярно контактирующие с бактериями;

  • подростки, если они еще не были вакцинированы;

  • все студенты первого курса ВУЗа, живущие в общежитиях, в возрасте 21 года или моложе и которые не были вакцинированы в 16 лет или позже;

  • призывников;

  • лица, отправляющиеся или проживающие в районах распространения заболевания;

  • люди, которые вступали в контакт с больными во время эпидемии менингита.

Эпидемический паротит (свинка)

Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против паротита

Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и краснухи (не выпускается в качестве отдельной вакцины)

Коклюш (судорожный кашель)

Все взрослые (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы

Беременные женщины во время каждой беременности

Пневмококковые инфекции (например, менингит и пневмония)

Все люди в возрасте 65 лет и старше

Взрослые в возрасте от 19 до 64 лет с определенными заболеваниями или другими факторами риска, такими как:

Полиомиелит

Взрослые с повышенным риском, например:

  • Лица, отправляющиеся в районы распространения полиомиелита

  • Сотрудники лабораторий, которые работают с вирусом полиомиелита

  • Лица, которые лечат людей, возможно зараженных полиомиелитом

Бешенство

Лица, пострадавшие от укусов определенных животных

Лица, которые могут подвергаться повышенному риску контакта с зараженными животными, например:

  • ветеринары и животноводы;

  • Сотрудники лабораторий, работающих с животными, которые могут болеть бешенством

  • Люди, исследующие пещеры, в которых живут летучие мыши

  • лица, живущие или пребывающие более 30 дней в развивающихся странах, где широко распространено бешенство собак.

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ);

взрослые в возрасте 60 лет и старше, клиническое решение о необходимости вакцинации которых принимается в индивидуальном порядке на основе рекомендаций их врача;

беременные на 32–36 неделе беременности для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ, у младенцев с рождения до 6 месяцев.

Краснуха (германская корь)

Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете против краснухи

Женщины, планирующие беременность и не имеющие иммунитета к краснухе

Всегда вводится в составе комбинированной вакцины против кори и паротита (не выпускается в качестве отдельной вакцины)

Опоясывающий герпес (герпес зостер)

Люди в возрасте 50 лет и старше

Люди в возрасте 19 лет и старше, у которых вследствие заболевания или лечения заболевания иммунная система ослаблена или будет ослаблена

Натуральная оспа

В настоящее время не рекомендуется, за исключением людей, подверженных высокому риску контакта с вирусом оспы, например, сотрудников лабораторий, непосредственно контактирующих с вирусом и связанными с ним материалами

Столбняк

Все взрослые каждые 10 лет (как правило, получают комбинированную вакцину против столбняка и дифтерии в виде Td или с дополнительным компонентом против коклюша в виде Tdap), если они еще не были вакцинированы

Люди с раной, которая подвергает их повышенному риску развития столбняка, если с момента введения предыдущей дозы вакцины прошло более 5 лет

Беременные женщины должны получать вакцину Tdap во время каждой беременности.

Брюшной тиф

Лица, путешествующие в страны, где данная инфекция распространена

Люди, вступающие в тесный контакт с носителем тифа

Сотрудники лаборатории, которые работают с такими бактериями, вызывающими брюшной тиф

Желтая лихорадка

Лица, отправляющиеся в определенные части Африки и Южной Америки, где распространено заболевание

* Вакцины для таких заболеваний доступны в Соединенных Штатах.

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; Td — столбняк, дифтерия; Tdap — столбняк, дифтерия, коклюш.

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