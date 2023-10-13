Диагностика синдромов Элерса — Данлоса

Тип

Симптомы

Классический

Слабая кожа

Рубцы, которые выглядят вдавленными в кожу

Чрезвычайно гибкие суставы

Сосудистый

Хрупкие кровеносные сосуды, которые могут выпячиваться, разделяться или разрываться

Легкое появление синяков

Разрыв органов, включая толстую кишку, матку, мышцы и сухожилия

Воздух в пространстве, окружающем легкие (пневмоторакс)

Артрохалазия

Чрезвычайно гибкие суставы с вывихами

Вывих тазобедренного сустава при рождении (дисплазия тазобедренного сустава)

Хрупкие ткани с рубцами, которые выглядят вдавленными в кожу

Дерматоспараксис

Чрезвычайно хрупкая кожа, дряблая, с избыточным количеством, склонная к появлению кровоподтёков

Характерные черты головы и лица (большое мягкое пятно между костями черепа у детей, внутренние уголки век опущены вниз, а белки глаз синеватые)

Короткие конечности

Сердечно-клапанный

Тяжелая утечка сердечного клапана

Чрезвычайно гибкие суставы

Кифосколиотический

Сниженный мышечный тонус (гипотония), присутствующий при рождении

Горб и искривление позвоночника (кифосколиоз), присутствующие при рождении или в раннем детстве

Чрезвычайно гибкие суставы

Похожий на классический

Легко растягивающаяся, мягкая кожа, но без рубцов

Деформации стопы (широкая передняя часть стопы, короткие пальцы ног, плоские своды стоп, буньоны и приподнятые пятна на пятках)

Отек ног

Миопатический

Сниженный мышечный тонус (гипотония), присутствующий при рождении

Тугоподвижные суставы, которые полностью не разгибаются

Чрезвычайно гибкие суставы

Мышечно-контрактурный

Множественные тугоподвижные суставы, которые полностью не разгибаются, присутствуют при рождении

Характерные черты головы и лица (большое мягкое пятно между костями черепа у детей, внутренние уголки век опущены вниз, белки глаз синеватые и другие симптомы)

Хрупкая, легко растягивающаяся кожа с легким образованием кровоподтеков

Спондилодиспластический

Невысокий рост, который усугубляется с возрастом

Мышечную слабость

Искривленные (изогнутые) конечности

Некоторые особенности спондилодиспластического типа зависят от определенной генной аномалии

Синдром ломкой роговицы

Роговица (передняя поверхность глаза) тонкая и может разорваться, и сетчатка (задняя часть глаза) может отслоиться

потеря слуха;

Периодонтальный

Тяжелое заболевание десен с потерей зубов (периодонтит), которое начинается в раннем детстве

Обесцвеченные участки кожи на голенях

Легко растягивающаяся кожа с легким образованием кровоподтеков

Гипермобильный

Чрезмерно гибкие и нестабильные суставы

Хроническая боль

Классический тип 2 (предварительный)*

Рубцы, которые выглядят вдавленными в кожу

Чрезвычайно гибкие суставы

Деформации стопы (широкая передняя часть стопы, короткие пальцы ног, плоские своды стоп, буньоны и приподнятые пятна на пятках)

Снижение плотности костной ткани (остеопения)

* Этот тип официально не признается.

