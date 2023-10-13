Диагностика синдромов Элерса — Данлоса
Тип
Симптомы
Классический
Слабая кожа
Рубцы, которые выглядят вдавленными в кожу
Чрезвычайно гибкие суставы
Сосудистый
Хрупкие кровеносные сосуды, которые могут выпячиваться, разделяться или разрываться
Легкое появление синяков
Разрыв органов, включая толстую кишку, матку, мышцы и сухожилия
Воздух в пространстве, окружающем легкие (пневмоторакс)
Артрохалазия
Чрезвычайно гибкие суставы с вывихами
Вывих тазобедренного сустава при рождении (дисплазия тазобедренного сустава)
Хрупкие ткани с рубцами, которые выглядят вдавленными в кожу
Дерматоспараксис
Чрезвычайно хрупкая кожа, дряблая, с избыточным количеством, склонная к появлению кровоподтёков
Характерные черты головы и лица (большое мягкое пятно между костями черепа у детей, внутренние уголки век опущены вниз, а белки глаз синеватые)
Короткие конечности
Сердечно-клапанный
Тяжелая утечка сердечного клапана
Чрезвычайно гибкие суставы
Кифосколиотический
Сниженный мышечный тонус (гипотония), присутствующий при рождении
Горб и искривление позвоночника (кифосколиоз), присутствующие при рождении или в раннем детстве
Чрезвычайно гибкие суставы
Похожий на классический
Легко растягивающаяся, мягкая кожа, но без рубцов
Деформации стопы (широкая передняя часть стопы, короткие пальцы ног, плоские своды стоп, буньоны и приподнятые пятна на пятках)
Отек ног
Миопатический
Сниженный мышечный тонус (гипотония), присутствующий при рождении
Тугоподвижные суставы, которые полностью не разгибаются
Чрезвычайно гибкие суставы
Мышечно-контрактурный
Множественные тугоподвижные суставы, которые полностью не разгибаются, присутствуют при рождении
Характерные черты головы и лица (большое мягкое пятно между костями черепа у детей, внутренние уголки век опущены вниз, белки глаз синеватые и другие симптомы)
Хрупкая, легко растягивающаяся кожа с легким образованием кровоподтеков
Спондилодиспластический
Невысокий рост, который усугубляется с возрастом
Мышечную слабость
Искривленные (изогнутые) конечности
Некоторые особенности спондилодиспластического типа зависят от определенной генной аномалии
Синдром ломкой роговицы
Роговица (передняя поверхность глаза) тонкая и может разорваться, и сетчатка (задняя часть глаза) может отслоиться
потеря слуха;
Периодонтальный
Тяжелое заболевание десен с потерей зубов (периодонтит), которое начинается в раннем детстве
Обесцвеченные участки кожи на голенях
Легко растягивающаяся кожа с легким образованием кровоподтеков
Гипермобильный
Чрезмерно гибкие и нестабильные суставы
Хроническая боль
Классический тип 2 (предварительный)*
Рубцы, которые выглядят вдавленными в кожу
Чрезвычайно гибкие суставы
Деформации стопы (широкая передняя часть стопы, короткие пальцы ног, плоские своды стоп, буньоны и приподнятые пятна на пятках)
Снижение плотности костной ткани (остеопения)
* Этот тип официально не признается.