Десять классов лекарственных препаратов, часто связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ
Кофеин
Каннабис (включая марихуану и синтетические каннабиноиды)
Галлюциногены (включая ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиоксиметамфетамин [МДМА])
Летучие вещества (например, растворители краски и определенные виды клея)
Опиоиды (включая фентанил, морфин и оксикодон)
Стимуляторы (в том числе амфетамины и кокаин)
Прочие (в том числе анаболические стероиды и другие вещества, которыми часто злоупотребляют)