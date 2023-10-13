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Десять классов лекарственных препаратов, часто связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

Десять классов лекарственных препаратов, часто связанных с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

Алкоголь

Анксиолитические и седативные препараты

Кофеин

Каннабис (включая марихуану и синтетические каннабиноиды)

Галлюциногены (включая ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиоксиметамфетамин [МДМА])

Летучие вещества (например, растворители краски и определенные виды клея)

Опиоиды (включая фентанил, морфин и оксикодон)

Стимуляторы (в том числе амфетамины и кокаин)

Табак

Прочие (в том числе анаболические стероиды и другие вещества, которыми часто злоупотребляют)

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