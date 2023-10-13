Гликопептиды и липогликопептиды
Лекарственные препараты
Общее использование*
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Далбаванцин
Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Оритаванцин
Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Головная боль
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Тейкопланин‡
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Поражение почек
Потеря слуха и глухота
Пониженное число тромбоцитов и лейкоцитов
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Телаванцин
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Поражение почек
головокружение;
Снижение уровня тромбоцитов
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
ванкомицин;
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Колит, вызванный Clostridioides difficile (принимается перорально)
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Поражение почек
Потеря слуха
Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов
* Эти препараты вводятся путем внутривенной инъекции, за исключением случаев, когда указано иное.
† Эти побочные эффекты обычно облегчаются путем замедления инфузии.