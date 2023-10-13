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Гликопептиды и липогликопептиды

Лекарственные препараты

Общее использование*

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Далбаванцин

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Оритаванцин

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Головная боль

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Тейкопланин‡

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Колит, вызванный Clostridioides difficile

Поражение почек

Потеря слуха и глухота

Пониженное число тромбоцитов и лейкоцитов

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Телаванцин

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Поражение почек

головокружение;

Снижение уровня тромбоцитов

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

ванкомицин;

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Колит, вызванный Clostridioides difficile (принимается перорально)

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Поражение почек

Потеря слуха

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

* Эти препараты вводятся путем внутривенной инъекции, за исключением случаев, когда указано иное.

† Эти побочные эффекты обычно облегчаются путем замедления инфузии.

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