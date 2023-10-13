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Гликемический индекс некоторых продуктов

Категория

Пища

Индекс

бобы;

Почки

Чечевица красная

Соя

14 %

хлеб;

Хлеб из грубой ржаной муки

Белый

Цельнозерновой пшеничный

Злаки

Отруби

Кукурузные хлопья

Овсяные хлопья

Воздушный рис

90 %

Пшеничные подушечки

Молочные продукты

Молоко, мороженое и йогурт

34–38

фрукты;

Яблоко

Банан

Апельсин

Апельсиновый сок

Клубника

32%

Зерновые

Ячмень

22 %

Бурый рис

Белый рис

макаронные изделия;

картофель.

Пюре быстрого приготовления (белое)

Пюре (белое)

Батат

50%

Легкие закуски

Кукурузные чипсы

Овсяное печенье

Картофельные чипсы

Сахар

Фруктоза

22 %

Глюкоза

Мед

Сахар-рафинад

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