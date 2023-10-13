Гликемический индекс некоторых продуктов
Категория
Пища
Индекс
бобы;
Почки
Чечевица красная
Соя
14 %
хлеб;
Хлеб из грубой ржаной муки
Белый
Цельнозерновой пшеничный
Злаки
Отруби
Кукурузные хлопья
Овсяные хлопья
Воздушный рис
90 %
Пшеничные подушечки
Молочные продукты
Молоко, мороженое и йогурт
34–38
фрукты;
Яблоко
Банан
Апельсин
Апельсиновый сок
Клубника
32%
Зерновые
Ячмень
22 %
Бурый рис
Белый рис
макаронные изделия;
—
картофель.
Пюре быстрого приготовления (белое)
Пюре (белое)
Батат
50%
Легкие закуски
Кукурузные чипсы
Овсяное печенье
Картофельные чипсы
Сахар
Фруктоза
22 %
Глюкоза
Мед
Сахар-рафинад