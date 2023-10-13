Гемофильтрация и гемоперфузия: другие методы фильтрации крови
Иногда для фильтрации крови, помимо диализа, используют другие методы.
Гемофильтрация часто проводится как постоянная процедура у лиц с серьезными заболеваниями и у пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Эта процедура разрешает врачам проводить фильтрацию больших объемов крови.
Гемофильтрация наиболее часто используется при лечении отравлений. Кровь человека проходит через фильтр, содержащий активированный уголь или какой-либо другой материал, поглощающий яд.