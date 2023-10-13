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Выявление детей и подростков, подверженных риску суицида

Тип

Специфические факторы

Факторы риска суицида

Расстройства, которые влияют на головной мозг

Депрессия

Шизофрения

Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами у подростков

Расстройство поведения

Травма головы

Посттравматическое стрессовое расстройство

Семейный анамнез

Случаи суицидального поведения в семейном анамнезе

Расстройство настроения у матери

Проблемы с полицией у отца

Отсутствие общения с родителями

Повышенная частота самоубийств у взрослых

Использование опиоидов родителями

Побудительные факторы

Трудности в школе, в том числе применение дисциплинарных мер или временное отстранение от занятий

Потеря близкого человека (например, друга или подруги), особенно в результате самоубийства

Разлука с родителями

Отсутствие социальных контактов, иногда из-за отсутствия работы или непосещения колледжа

Жертва запугивания

Сообщения о самоубийствах в СМИ, которые могут привести к самоубийству из-за подражания

Среда

Доступ к огнестрельному оружию или рецептурным лекарственным препаратам

Предыдущие попытки самоубийства

Препятствия, возникшие при попытке получить психиатрическую помощь, и/или ощущение того, что существует предвзятое отношение к тем, кто обращается за такой помощью

Статус сексуального/гендерного меньшинства

Лекарственные препараты

Изотретиноин

Монтелукаст

Габапентин

Преднизон

Бензодиазепины

Настораживающие признаки суицида

Психические и физические симптомы

Озабоченность мрачными темами

Депрессия

Ощущение безнадежности

Заниженная самооценка

Радикальные изменения в настроении

изменения аппетита.

Нарушения сна

Напряжение, тревожность или нервозность

Импульсивность

Изменения в поведении

Несоблюдение личной гигиены и пренебрежение внешним видом (особенно если это происходит внезапно)

Отказ от социальных взаимодействий

Прогулы занятий в школе

Снижение успеваемости

Учащение агрессивного поведения

Расставание с любимыми вещами

Разговоры

Заявления о чувстве вины

Заявления, предполагающие желание быть мертвым, например, «Лучше бы я не родился» или «Я хотел бы заснуть и никогда не проснуться»

Прямые или косвенные угрозы покончить с собой

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