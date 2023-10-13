Выявление детей и подростков, подверженных риску суицида
Тип
Специфические факторы
Факторы риска суицида
Расстройства, которые влияют на головной мозг
Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами у подростков
Семейный анамнез
Случаи суицидального поведения в семейном анамнезе
Расстройство настроения у матери
Проблемы с полицией у отца
Отсутствие общения с родителями
Повышенная частота самоубийств у взрослых
Использование опиоидов родителями
Побудительные факторы
Трудности в школе, в том числе применение дисциплинарных мер или временное отстранение от занятий
Потеря близкого человека (например, друга или подруги), особенно в результате самоубийства
Разлука с родителями
Отсутствие социальных контактов, иногда из-за отсутствия работы или непосещения колледжа
Жертва запугивания
Сообщения о самоубийствах в СМИ, которые могут привести к самоубийству из-за подражания
Среда
Доступ к огнестрельному оружию или рецептурным лекарственным препаратам
Предыдущие попытки самоубийства
Препятствия, возникшие при попытке получить психиатрическую помощь, и/или ощущение того, что существует предвзятое отношение к тем, кто обращается за такой помощью
Статус сексуального/гендерного меньшинства
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Лекарственные препараты
Изотретиноин
Монтелукаст
Габапентин
Преднизон
Бензодиазепины
Настораживающие признаки суицида
Психические и физические симптомы
Озабоченность мрачными темами
Депрессия
Ощущение безнадежности
Заниженная самооценка
Радикальные изменения в настроении
изменения аппетита.
Нарушения сна
Напряжение, тревожность или нервозность
Импульсивность
Изменения в поведении
Несоблюдение личной гигиены и пренебрежение внешним видом (особенно если это происходит внезапно)
Отказ от социальных взаимодействий
Прогулы занятий в школе
Снижение успеваемости
Учащение агрессивного поведения
Расставание с любимыми вещами
Разговоры
Заявления о чувстве вины
Заявления, предполагающие желание быть мертвым, например, «Лучше бы я не родился» или «Я хотел бы заснуть и никогда не проснуться»
Прямые или косвенные угрозы покончить с собой