Вторичные причины тубулоинтерстициального нефрита
Заболевания
Инфекция почек (пиелонефрит)
множественная миелома;
Поликистозная болезнь почек
Саркоидоз
серповидноклеточная анемия;
Синдром Шегрена
Системная красная волчанка (волчанка)
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный ток мочи из мочевого пузыря в мочеточник, который может развиваться у детей с инфекциями мочевыводящих путей)
Лекарственные препараты
Аллопуринол
Лекарственные препараты против отторжения трансплантата (циклоспорин, такролимус)
Некоторые антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, рифампин, ципрофлоксацин и сульфаниламидные лекарственные препараты, например, сульфаметоксазол/триметоприм)
Химиотерапевтические препараты
Некоторые диуретики (фуросемид, буметанид)
Литий
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Ингибиторы протонного насоса (омепразол, лансопразол)
Токсины
Аристолохиевая кислота
Кадмий
Электрод