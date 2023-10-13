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Вторичные причины тубулоинтерстициального нефрита

  1. Заболевания

  2. Лекарственные препараты

    • Аллопуринол

    • Лекарственные препараты против отторжения трансплантата (циклоспорин, такролимус)

    • Некоторые антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, рифампин, ципрофлоксацин и сульфаниламидные лекарственные препараты, например, сульфаметоксазол/триметоприм)

    • Химиотерапевтические препараты

    • Некоторые диуретики (фуросемид, буметанид)

    • Литий

    • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

    • Ингибиторы протонного насоса (омепразол, лансопразол)

  3. Токсины

    • Аристолохиевая кислота

    • Кадмий

    • Электрод

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