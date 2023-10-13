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Вторичные причины нефротического синдрома

  1. Заболевания

  2. Лекарственные препараты или запрещенные наркотики

    • Золото

    • Героин, вводимый внутривенно

    • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)*

    • Пеницилламин

  3. аллергические реакции.

    • Укусы насекомых

    • Пыльца

    • Ядовитый плющ и ядовитый дуб

* Звездочки указывают на наиболее частые причины возникновения синдрома.

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