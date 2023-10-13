Вторичные причины нефротического синдрома
Заболевания
Амилоидоз
Онкологические заболевания (лимфома, лейкоз или различные солидные опухоли)
Сахарный диабет*
Некоторые виды гломерулонефрита (в том числе быстро прогрессирующий гломерулонефрит, вызванный стрептококковой или стафилококковой инфекцией)
Ожирение*
Преэклампсия (другое название: токсемия беременных)
Протозойные инфекции (как правило, шистосомоз или малярия)
Системная красная волчанка (волчанка)*
Болезни сосудов (васкулит, связанный с иммуноглобулином A, гранулематоз с полиангиитом или микроскопический полиангиит)
Вирусные инфекции (в частности, гепатит В*, гепатит С* или вирус иммунодефицита человека [ВИЧ]*)
Лекарственные препараты или запрещенные наркотики
Золото
Героин, вводимый внутривенно
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)*
Пеницилламин
аллергические реакции.
Укусы насекомых
Пыльца
Ядовитый плющ и ядовитый дуб
* Звездочки указывают на наиболее частые причины возникновения синдрома.