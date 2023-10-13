Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Виды учреждений долгосрочного ухода

Тип

Услуги

Типичные условия проживания

Финансирование

Жилые комплексы для пенсионеров (assisted living community)

Питание (в общей столовой или в личной комнате)

Социальные и развлекательные мероприятия

Помощь в выполнении повседневных действий

В некоторых учреждениях: системы мониторинга экстренных ситуаций (такие, как внутренняя телефонная связь и персональные системы экстренного реагирования), услуги медсестер и физиотерапевтов и круглосуточное наблюдение при необходимости

Квартиры или иногда просто спальня с собственной ванной

В основном частные фонды или страхование по долгосрочному уходу

Помощь от программы Medicaid в некоторых штатах

Учреждения проживания с уходом

Питание (обычно в общей столовой или, в особых обстоятельствах, в личной комнате)

Транспортировка на медицинские приемы или в магазины

Социальные мероприятия

Помощь с самообслуживанием и иногда с приемом лекарственных препаратов (например, напоминания о необходимости принять лекарственные препараты)

Комнаты с общим коридором

В основном частные фонды

Общества постоянного ухода

Питание (обычно в общей столовой, за исключением пациентов, нуждающихся в большем уходе, которые питаются в своей комнате)

транспортировка

Социальные и развлекательные мероприятия

Помощь в выполнении повседневных действий и медицинская помощь по мере необходимости

Варьирующиеся условия в зависимости от потребностей

В основном частные фонды

Помощь от программ Medicare и Medicaid в отношении квалифицированного сестринского ухода при необходимости

Дома престарелых

Питание

Помощь в выполнении повседневных действий

Круглосуточный квалифицированный сестринский уход

Реабилитация (физиотерапия, трудотерапия, респираторная терапия и логопедия)

Хосписный уход

Присмотр врача

Комнаты с общим коридором

Частные фонды

Программа Medicaid

Программа Medicare для кратковременного квалифицированного медицинского обслуживания в сертифицированных домах престарелых, если требуется ежедневный уход после пребывания в стационаре в течение 3 или более дней (в некоторых случаях, включая некоторые планы Medicare Advantage, возможно отступление от 3-дневного пребывания в стационаре)

По этим темам