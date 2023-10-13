Виды учреждений долгосрочного ухода
Тип
Услуги
Типичные условия проживания
Финансирование
Питание (в общей столовой или в личной комнате)
Социальные и развлекательные мероприятия
Помощь в выполнении повседневных действий
В некоторых учреждениях: системы мониторинга экстренных ситуаций (такие, как внутренняя телефонная связь и персональные системы экстренного реагирования), услуги медсестер и физиотерапевтов и круглосуточное наблюдение при необходимости
Квартиры или иногда просто спальня с собственной ванной
В основном частные фонды или страхование по долгосрочному уходу
Помощь от программы Medicaid в некоторых штатах
Питание (обычно в общей столовой или, в особых обстоятельствах, в личной комнате)
Транспортировка на медицинские приемы или в магазины
Социальные мероприятия
Помощь с самообслуживанием и иногда с приемом лекарственных препаратов (например, напоминания о необходимости принять лекарственные препараты)
Комнаты с общим коридором
В основном частные фонды
Питание (обычно в общей столовой, за исключением пациентов, нуждающихся в большем уходе, которые питаются в своей комнате)
транспортировка
Социальные и развлекательные мероприятия
Помощь в выполнении повседневных действий и медицинская помощь по мере необходимости
Варьирующиеся условия в зависимости от потребностей
В основном частные фонды
Помощь от программ Medicare и Medicaid в отношении квалифицированного сестринского ухода при необходимости
Питание
Помощь в выполнении повседневных действий
Круглосуточный квалифицированный сестринский уход
Реабилитация (физиотерапия, трудотерапия, респираторная терапия и логопедия)
Хосписный уход
Присмотр врача
Комнаты с общим коридором
Частные фонды
Программа Medicaid
Программа Medicare для кратковременного квалифицированного медицинского обслуживания в сертифицированных домах престарелых, если требуется ежедневный уход после пребывания в стационаре в течение 3 или более дней (в некоторых случаях, включая некоторые планы Medicare Advantage, возможно отступление от 3-дневного пребывания в стационаре)