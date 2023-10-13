Взгляд на старение: Туберкулез
Если латентный туберкулез реактивируется у пожилых людей, он может почти не вызывать симптомов. Таким образом, врачи могут не подозревать о нем в течение нескольких недель или месяцев. У пожилых людей наличие других расстройств также затрудняет диагностику реактивировавшегося туберкулеза.
Пожилые люди, которые живут в доме престарелых, подвержены риску заражения туберкулезом. Возникающая в результате пневмония может быть не опознана как туберкулез. Таким образом, больной может не получать надлежащего лечения и туберкулез может передаваться другим людям.
В США милиарный туберкулез чаще всего поражает пожилых людей. Милиарный туберкулез является потенциально опасным для жизни типом туберкулеза, который развивается, когда большое количество бактерий попадает в кровоток и распространяется по всему организму.
Туберкулез, который заражает ткани, покрывающие мозг (так называемый туберкулезный менингит) также чаще встречается среди пожилых людей. Эта угрожающая жизни инфекция вызывает такие симптомы, как постоянная головная боль, ригидность мышц шеи, тошнота, спутанность сознания и сонливость, которая может привести к коматозному состоянию.
При наличии у пожилых людей длительного скрытого туберкулеза врачи оценивают риск и пользу применения противотуберкулезных антибиотиков для предотвращения развития активного туберкулеза. Риск того, что эти препараты могут иметь вредные эффекты, может быть больше, чем риск развития туберкулеза. В таких случаях врачи часто консультируются с экспертом по туберкулезу, прежде чем решат, следует ли использовать антибиотики.