Взгляд на старение: Реабилитация
У пожилых людей распространены заболевания, требующие реабилитации (например, инсульт, инфаркт миокарда, переломы бедра и ампутация конечности). Однако у некоторых пожилых людей реабилитация может быть затруднена по следующим причинам:
Тем не менее, возраст не является причиной, чтобы откладывать реабилитацию или отказываться от нее.
У лиц старшего возраста восстановление может происходить медленнее. Поэтому рекомендуются программы, разработанные специально для пожилых людей. В отличие от молодых людей, у пожилых людей часто другие цели, и им требуется другой уход, нежели молодым людям. Когда пожилые люди участвуют в разработанных для них программах, они с меньшей вероятностью будут сравнивать свои успехи с достижениями молодых людей и не будут расстраиваться.