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Взгляд на старение: Реабилитация

У пожилых людей распространены заболевания, требующие реабилитации (например, инсульт, инфаркт миокарда, переломы бедра и ампутация конечности). Однако у некоторых пожилых людей реабилитация может быть затруднена по следующим причинам:

  • отсутствие физической активности;

  • слабость мышц (включая сердечную мышцу);

  • недостаточная выносливость;

  • депрессия или деменция;

  • проблемы с чувством равновесия, координацией или ловкостью;

  • ригидность суставов.

Тем не менее, возраст не является причиной, чтобы откладывать реабилитацию или отказываться от нее.

У лиц старшего возраста восстановление может происходить медленнее. Поэтому рекомендуются программы, разработанные специально для пожилых людей. В отличие от молодых людей, у пожилых людей часто другие цели, и им требуется другой уход, нежели молодым людям. Когда пожилые люди участвуют в разработанных для них программах, они с меньшей вероятностью будут сравнивать свои успехи с достижениями молодых людей и не будут расстраиваться.

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