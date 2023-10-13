Взгляд на старение: остеоартрит;
Существует множество мифов об остеоартрите. Например, люди думают, что он неизбежен при старении, как седеющие волосы и изменения кожи, что он приводит к некоторой инвалидности, и что лечение от него не помогает.
Заболеваемость остеоартритом с возрастом и вправду растет. Например, с возрастом происходят следующие изменения:
Однако остеоартрит не является неизбежным спутником старения. Он не вызывается обычным изнашиванием тканей, наблюдаемым после многих лет работы сустава. К другим факторам могут относиться разовые или многократные травмы, нестандартные движения, нарушения обмена веществ, инфекции сустава или другие болезни суставов.
Разработаны эффективные методы лечения, например, обезболивающие препараты (анальгетики), физические упражнения и физиотерапия, а также, в ряде случаев, хирургическое вмешательство.
Старение также часто сопряжено с повреждением связок. Связки, используемые для связывания сустава, с возрастом утрачивают эластичность, что приводит к скованности и тугоподвижности сустава. Такие перемены объясняются химическими изменениями белков, из которых состоят связки. В результате этого большинство людей с возрастом утрачивают гибкость. Связки имеют тенденцию легче разрываться и при разрывах медленнее заживать. Пожилым людям следует обсудить режим упражнений с тренером или врачом, чтобы исключить упражнения, способные привести к разрыву связки.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые втираются в кожу над пораженным суставом, могут быть предпочтительным вариантом для пожилых людей с остеоартритом поверхностных суставов, например кистей и колен. При этом поглощается меньше НПВП, чем при приеме внутрь, что снижает вероятность развития побочных эффектов. Пероральные НПВП следует применять в течение как можно более короткого периода времени, учитывая риск желудочно-кишечного кровотечения и дисфункции почек, который повышен у пожилых людей. Парацетамол — приемлемая альтернативая, когда невозможен прием пероральных НПВП, но он менее эффективен в качестве анальгетика, чем НПВП.
В некоторых случаях могут потребоваться более сильные анальгетики, такие как трамадол, но врачи назначают их только при необходимости, чтобы избежать проблем с побочными эффектами и возможного развития зависимости. Кроме того, у пожилых людей эти препараты могут вызывать дезориентацию.