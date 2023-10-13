Взгляд на старение: Заболевания ногтей
С возрастом ногти становятся более сухими и ломкими, их форма (в норме выпуклая) уплощается или даже становится вогнутой. На ногтях могут появляться продольные борозды. Цвет ногтей может измениться на желтый или серый. Хрупкие ногти могут трескаться.
Ногти пальцев стоп требуют особого внимания у пожилых людей и больных сахарным диабетом ( see page Болезни стоп при диабете) или заболеваниями периферических сосудов ( see page Уход за ногами). У таких людей может быть снижена чувствительность стоп, что увеличивает риск получения травмы, когда они стригут ногти. Врач, специализирующийся на лечении заболеваний стоп, может обеспечить уход за ногтями больных для профилактики образования трещин кожи, которые могут привести к развитию инфекций.