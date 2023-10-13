Взгляд на старение: Депрессия
Депрессия поражает приблизительно 1 из 6 пожилых людей. Некоторые пожилые люди испытывали депрессию на более ранних этапах жизни. У других она впервые развивается в пожилом возрасте.
Причины депрессии у пожилых людей
Некоторые причины депрессии могут быть более распространены среди пожилых людей. Например, пожилые люди могут чаще испытывать эмоционально тягостные события, которые включают потерю, например, смерть близкого человека или смену привычной обстановки, как при переезде в незнакомый район. Другие источники стресса, например, сокращение доходов, обострение хронической болезни, постепенная потеря независимости и социальная изоляция, также могут внести свой вклад.
Заболевания, ведущие к депрессии, распространены среди пожилых людей. Такие заболевания включают онкологические заболевания, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, заболевания щитовидной железы, инсульт, деменцию и болезнь Паркинсона.
Депрессия в сравнении с деменцией
У пожилых людей депрессия может вызывать симптомы, напоминающие деменцию: замедленное мышление, снижение концентрации, дезориентацию и трудности с запоминанием, а не грусть, которую люди обычно склонны связывать с депрессией. Врач, однако, может отличить депрессию от деменции, поскольку при лечении первой у больного восстанавливается его психическая функция. У больных деменцией этого не происходит. Также пациенты с депрессией могут сетовать на потерю памяти и редко забывают о важных текущих событиях или личных делах. В отличие от этого, пациенты с деменцией зачастую отрицают потерю памяти.
Диагностика депрессии у пожилых людей
Депрессию у пожилых людей часто трудно диагностировать по нескольким причинам:
Из-за того, что депрессию может быть трудно идентифицировать, многие врачи постоянно задают пожилым людям вопросы об их настроении. Члены семьи должны быть внимательны к тонким изменениям личности, особенно к отсутствию энтузиазма и спонтанности, потере чувства юмора и новым проблемам с памятью.
Лечение депрессии у пожилых людей
Пожилым людям, страдающим депрессией, чаще всего назначаются антидепрессанты типа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), потому что у СИОЗС с меньшей вероятностью будут побочные эффекты. Особенно полезны циталопрам и эсциталопрам.