Взгляд на старение: Гипотиреоз у пожилых людей
Та или иная степень гипотиреоза наблюдается у многих пожилых людей. Он развивается приблизительно у 10 % женщин и 6 % мужчин.
У пожилых людей реже наблюдаются такие типичные симптомы гипотиреоза, как увеличение массы тела, мышечные судороги, покалывание кистей рук и неспособность переносить холод. Если подобные симптомы и возникают у пожилых людей, они иногда менее выражены.
У пожилых людей также могут возникать менее типичные симптомы. Например, они могут терять массу тела или терять ориентацию, у них может отмечаться сниженный аппетит, скованность суставов, боль в суставах или мышцах, слабость и склонность к падению.
Поскольку симптомы у пожилых людей могут отличаться от симптомов у молодых людей, часто бывают слабовыраженными и недостаточно четкими, а также они могут быть распространены у пожилых людей без гипотиреоза, врачи могут не понять, что они вызваны гипотиреозом. Некоторые специалисты рекомендуют ежегодно проводить скрининг на заболевание щитовидной железы у людей старше 70 лет. Однако ряд медицинских организаций, изучив плюсы и минусы такого скрининга, выступают против его проведения у людей без каких бы то ни было подозрительных симптомов или признаков заболевания щитовидной железы.