Взгляд на старение: Гипертиреоз у пожилых людей
Гипертиреоз поражает около 1 % людей, но чаще встречается у пожилых людей. У пожилых людей он часто может принимать более серьезную форму, поскольку у них как правило присутствуют сопутствующие заболевания.
Гипертиреоз у пожилых людей часто возникает вследствие болезни Грейвса. Практически с такой же частотой гипертиреоз вызывает постепенный рост множества небольших уплотнений на щитовидной железе, вырабатывающих гормоны щитовидной железы (узловой токсический зоб).
Пожилым людям может чаще назначаться лечение лекарственными препаратами, которые могут вызывать гипертиреоз. Чаще всего это амиодарон, лекарственный препарат, используемый для лечения заболеваний сердца, который также может стимулировать или повреждать щитовидную железу.
Гипертиреоз может вызывать множество недостаточно четких симптомов, которые могут быть приписаны другим заболеваниям. Как правило, симптомы у пожилых людей отличаются от симптомов у молодых людей.
У пожилых людей к наиболее распространенным симптомам относятся снижение массы тела и повышенная утомляемость. Частота сердечных сокращений повышается не во всех случаях; глаза обычно не выпячиваются. У пожилых людей чаще может наблюдаться нарушение сердечного ритма (например, фибрилляция предсердий), другие проблемы, связанные с сердцем (такие как стенокардия и сердечная недостаточность), а также запор.
Иногда у пожилых людей отмечается обильное потоотделение, тремор кистей, частая дефекация или диарея, нервозность и тревожность.