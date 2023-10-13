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Взгляд на старение: Вывихи

Люди старше 65 лет чаще подвержены вывихам суставов, отчасти потому, что они более склонны к падениям, являющимся частой причиной вывихов. Пожилые люди более склонны к падениям по следующим причинам:

  • Некоторые обычные связанные с возрастом изменения способствуют ухудшению сохранения равновесия, зрения и чувствительности (главным образом, стоп) и мышечной силы, повышая вероятность падения. Эти изменения также ухудшают способность пожилых людей защитить себя при падении.

  • Некоторые пожилые люди чувствуют головокружение или предобморочное состояние, когда садятся или встают, потому что артериальное давление у них слишком сильно падает.

  • У них повышается вероятность развития нежелательных эффектов при приеме лекарственных препаратов (таких как сонливость, потеря равновесия и головокружение), что повышает вероятность падений.

Другие травмы чаще сопутствуют вывихам у пожилых людей. Например, вывих плечевого сустава с большей вероятностью вызовет разрыв вращательной манжеты плечевого сустава у пожилых людей, чем у молодых людей.

У лиц пожилого возраста чаще возникают осложнения в процессе выздоровления, который происходит медленнее, чем у более молодых людей, поскольку

  • Как правило, у пожилых снижена общая выносливость, гибкость и хуже равновесие по сравнению с более молодыми людьми. Таким образом, компенсация ограничений, вызванных вывихом, происходит тяжелее, а возврат к повседневной активности — сложнее.

  • Если пожилые люди неактивны либо обездвижены (посредством гипсовых повязок или шин), они теряют мышечную ткань быстрее, чем молодые взрослые люди. Таким образом, иммобилизация приводит к мышечной слабости. Иногда мышцы становятся короче, а в околосуставных структурах, таких как связки и сухожилия, образуется рубцовая ткань. Данное состояние (так называемые контрактуры) ограничивает подвижность в суставе.

  • У пожилых людей более высока вероятность других заболеваний (таких как артрит или нарушения кровообращения), которые могут препятствовать выздоровлению либо замедлять заживление.

У пожилых людей даже незначительные травмы могут существенно препятствовать привычной повседневной деятельности — принимать пищу, одеваться, мыться и даже ходить, особенно если они пользовались ходунками до травмы.

Иммобилизация: Иммобилизация (например, при необходимости постельного режима) вызывает много проблем у пожилых людей.

У пожилых людей более высока вероятность того, что иммобилизация вызовет:

Пролежни развиваются, когда в определенном участке отсутствует либо существенно нарушено кровоснабжение. У пожилых кровоснабжение в конечностях уже может быть снижено. Когда на травмированную конечность накладывают гипс, кровоток замедляется еще больше, и могут образовываться пролежни. При необходимости постельного режима на участке кожи, соприкасающемся с кроватью, могут образовываться пролежни. Необходимо тщательно осматривать данные участки на наличие любых признаков повреждения кожи.

Поскольку вероятность проблем у лиц пожилого возраста при иммобилизации повышена, лечение вывихов и других скелетно-мышечных травм в этой возрастной группе направлено скорее на помощь в достижении скорейшего возврата к повседневной активности.

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