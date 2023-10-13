Взгляд на старение
После 50 лет способность воспринимать запахи и вкус постепенно начинает уменьшаться. Мембраны, выстилающие нос становятся тоньше и суше, а нервы, участвующие в процессе восприятия запаха, изнашиваются. Пожилые люди все еще могут различать сильные запахи, но определить более тонкий запах для них сложнее.
С возрастом количество вкусовых сосочков также уменьшается, а те, что остались, становятся менее чувствительными. Эти изменения, как правило, снижают в большей степени способность различать сладкий и соленый вкусы, чем кислый и горький. Таким образом, некоторые продукты начинают горчить.
Поскольку запах и вкус уменьшаются по мере старения людей, многие продукты начинают казаться безвкусными. Полость рта, как правило, начинает пересыхать, еще больше снижая способность воспринимать вкус. Кроме того, многие пожилые люди страдают заболеваниями или принимают лекарственные препараты, которые способствуют возникновению сухости во рту. Из-за этих изменений пожилые люди начинают меньше есть. В таком случае они не могут получить все необходимые им питательные вещества, и если у них уже есть какие-либо заболевания, их состояние может ухудшиться.