* Помимо перечисленных вакцинаций, путешественники должны ознакомиться с последними требованиями, касающимися стандартных вакцинаций, включая вакцинацию против гриппа, кори, свинки, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковой инфекции и ветряной оспы.

† Все рекомендации могут обновляться. Чтобы ознакомиться с последними рекомендациями, необходимо обращаться в Центры по контролю и профилактике заболеваний (www.cdc.gov или по телефону 800-CDC-INFO [800-232-4636]). (См. также Общие сведения об иммунизации).

‡ Существует также комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В, которую назначают в трех или четырех дозах. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В).