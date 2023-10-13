Вакцины для международного путешествия*,†
Инфекция
Регионы, для посещения которых рекомендована вакцина
Комментарии
Африка, Индия, Пакистан, Непал, Гуам, Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Китай, Мексика, Южная и Центральная Америка, острова в Карибском бассейне, Индийском и Тихом океане и ограниченные территории Европы
Одна доза, рекомендуемая для лиц в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены повышенному риску заражения вирусом чикунгунья
См. также Вакцина против вируса чикунгунья
По всему миру
Обновленная вакцина против COVID-19 рекомендуется людям в возрасте 6 месяцев и старше. Людям в возрасте ≥ 65 лет, получившим 1 дозу любой обновленной вакцины против COVID-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech или Novavax), следует получить 1 дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 как минимум через 4 месяца после предыдущей обновленной дозы
См. также Вакцина против COVID-19
Все страны с низким и средним уровнем дохода
Две дозы вводятся с интервалом не менее 6 месяцев.‡
См. также Вакцина против гепатита А.
Все страны с низким и средним уровнем дохода (гепатит В особенно часто встречается в Китае)
Эту вакцину рекомендуется вводить путешественникам, уезжающим на долгое время, а также всем работникам сферы здравоохранения.‡
См. также Вакцина против гепатита В.
По всему миру
Сезонность в северном полушарии: с сентября по май
Сезонность в южном полушарии: с апреля по сентябрь
В тропиках грипп передается в течение всего года.
Иногда в северном и южном полушарии используются немного разные вакцины против гриппа.
Японский энцефалит
Сельские районы практически во всей Азии и Южной Азии, особенно районы, где практикуется выращивание риса и свиноводство
Две дозы вводятся с интервалом 28 дней. Взрослые в возрасте 18–65 лет могут получить вторую дозу уже через 7 дней после первой дозы. Последнюю дозу следует ввести не менее чем за 1 неделю до поездки.
Эта вакцина не рекомендована беременным женщинам.
Эта вакцина обычно не рекомендуется тем, кто собирается провести менее одного месяца в эндемичном районе.
Северные страны Африки, расположенные к югу от Сахары (менингитный пояс)
Во всем мире, особенно в случае проживания в местах с большим количеством людей (например, в общежитиях)
Эффективна однократная доза четырехвалентной вакцины.
Риск инфекции в «менингитном поясе» увеличивается в сухие периоды (с декабря по июнь).
Эта вакцина является обязательной для въезда в Саудовскую Аравию во время Хаджа и Умры (периодов паломничества).
См. также Менингококковая вакцина.
Все страны, включая Соединенные Штаты
Эта вакцина рекомендована всем путешественникам, подвергающимся риску укусов животных, включая туристов, отправляющихся в сельские местности, ветеринаров, людей, живущих в удаленных районах, а также тех, кто работает в поле.
Такая вакцина не избавляет от необходимости проведения дополнительных вакцинаций в случае укуса животного (для дополнительной защиты).
Эта вакцина вводится во время беременности только в случае высокого риска инфекции.
См. также Профилактика бешенства.
Все страны с низким доходом, особенно в Южной Азии (включая Индию)
Существует две формы введения такой вакцины.
В форме однократной инъекции: Обеспечивает защиту на 2 года и считается более безопасной для беременных женщин, чем вакцина в форме таблеток.
В форме таблеток: По одной таблетке через день (в общей сложности необходимо принять 4 таблетки). Такая форма обеспечивает защиту на 5 лет и небезопасна для беременных женщин.
См. также Профилактика брюшного тифа.
Тропическая Южная Америка и тропическая Африка
Заболевание встречается редко, но доказательство такой вакцинации является обязательным условием для въезда во многие страны.§
Эта вакцина небезопасна для беременных женщин.
Риск побочных эффектов от этой вакцины выше у пожилых людей.§
Одна доза обеспечивает защиту для большинства путешественников.
См. также Профилактика желтой лихорадки.
* Помимо перечисленных вакцинаций, путешественники должны ознакомиться с последними требованиями, касающимися стандартных вакцинаций, включая вакцинацию против гриппа, кори, свинки, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковой инфекции и ветряной оспы.
† Все рекомендации могут обновляться. Чтобы ознакомиться с последними рекомендациями, необходимо обращаться в Центры по контролю и профилактике заболеваний (www.cdc.gov или по телефону 800-CDC-INFO [800-232-4636]). (См. также Общие сведения об иммунизации).
‡ Существует также комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В, которую назначают в трех или четырех дозах. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В).
§ Для путешественников старше 60 лет врач может предложить заполнить раздел об отказе в «Желтой карточке» (Международном сертификате вакцинации) вместо введения вакцины против желтой лихорадки. Такие путешественники должны особенно тщательно использовать средства индивидуальной защиты против насекомых.