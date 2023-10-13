Безопасный сон: Снижение риска возникновения синдрома внезапной смерти новорожденного
Чтобы предотвратить возникновение плоских участков на голове младенца, младенцу следует проводить некоторое время на животике, когда он не спит и за ним кто-то наблюдает. Родители/лица, осуществляющие уход, могут начать выкладывать младенца на животик на короткое время вскоре после выписки из больницы. Время выкладывания на животик следует регулярно увеличивать. К 7 неделям ребенок должен лежать на животе как минимум 15–30 минут в день.
Чтобы голова младенца обрела круглую форму, родители/лица, ухаживающие за ребенком, должны каждую неделю менять направление, в котором младенец лежит в кроватке, и не оставлять младенца слишком надолго в детских автокреслах, люльках и креслах-качалках.
Домашние мониторы и предметы, которые якобы предотвращают синдром внезапной смерти новорожденного, не являются полезными.