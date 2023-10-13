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Безопасный сон: Снижение риска возникновения синдрома внезапной смерти новорожденного

  • Положение: всегда кладите младенца спать на спину ночью и днем. Сон на животе, на боку и с подпорками небезопасен.

  • Поверхность: кладите младенца на твердую, плоскую поверхность для сна, например, матрац для колыбели, одобренный с точки зрения безопасности, покрытый натяжной простыней. Поверхность не должна располагаться под углом или под уклоном.

  • Укладываем спать: уберите мягкие предметы, подушки, защитные накладки, мягкие игрушки, мягкие игрушки в виде животных, свободные одеяла, ненатянутые простыни, наматрасники, пушистые материалы, пледы, одеяла и утяжеленные одеяла, пеленки и другие предметы из зоны сна младенца.

  • Не курите: не позволяйте курить сигареты или вэйпы возле младенца. Во время беременности и после рождения следует избегать курения, употребления никотина, алкоголя, марихуаны, опиоидов и запрещенных наркотиков. Лица, осуществляющие уход, не должны употреблять наркотики и алкоголь.

  • Расположение: создайте зону сна младенца рядом, но отдельно от зоны сна родителей/лиц, ухаживающих за ребенком, и других детей. Рекомендуется, чтобы младенцы спали в комнате родителей/лиц, ухаживающих за ребенком, рядом с их кроватью, но на отдельной поверхности, предназначенной для младенцев, в идеале на протяжении по меньшей мере первых 6 месяцев.

  • Пустышки: каждый раз укладывая младенца спать, давайте ему чистую сухую пустышку. Младенцам на грудном вскармливании не следует давать пустышку до тех пор, пока не установится грудное вскармливание.

  • Температура: не позволяйте ребенку во время сна перегреваться или переохлаждаться. Не закутывайте младенца и не покрывайте ему голову. Чтобы не дать ребенку замерзнуть, используйте дополнительные слои одежды, а не одеяла и другие покрывала. Также можно использовать спальные мешки. 

Чтобы предотвратить возникновение плоских участков на голове младенца, младенцу следует проводить некоторое время на животике, когда он не спит и за ним кто-то наблюдает. Родители/лица, осуществляющие уход, могут начать выкладывать младенца на животик на короткое время вскоре после выписки из больницы. Время выкладывания на животик следует регулярно увеличивать. К 7 неделям ребенок должен лежать на животе как минимум 15–30 минут в день.

Чтобы голова младенца обрела круглую форму, родители/лица, ухаживающие за ребенком, должны каждую неделю менять направление, в котором младенец лежит в кроватке, и не оставлять младенца слишком надолго в детских автокреслах, люльках и креслах-качалках.

Домашние мониторы и предметы, которые якобы предотвращают синдром внезапной смерти новорожденного, не являются полезными.

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