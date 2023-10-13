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Антигипертензивные (гипотензивные) препараты

Тип

Примеры

Некоторые побочные эффекты

Адреноблокаторы

Альфа-блокаторы

  1. Доксазозин

  2. Празозин

  3. Теразозин

Обморок (синкопе) после первой дозы, ощущение частых сердечных сокращений (сердцебиение), головокружение, низкое артериальное давление при переходе в вертикальное положение (ортостатическая гипотензия) и задержка жидкости (отек)

Бета-блокаторы

  1. Ацебутолол

  2. Атенолол

  3. Бетаксолол

  4. Бисопролол

  5. Метопролол

  6. Надолол

  7. Небиволол

  8. Пенбутолол

  9. Пиндолол

  10. Пропранолол

  11. Тимолол

Спазм дыхательных путей (бронхоспазм), снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия), сердечная недостаточность, возможная маскировка симптомов падения уровня сахара в крови после инъекции инсулина, нарушение периферического кровообращения, бессонница, утомляемость, одышка, депрессия, синдром Рейно, реалистичные сновидения, галлюцинации и сексуальная дисфункция

Для некоторых бета-блокаторов повышение уровня триглицеридов

Альфа-бета-блокаторы

  1. Карведилол

  2. Лабеталол

Снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение и спазм дыхательных путей

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

  1. Беназеприл

  2. Каптоприл

  3. Эналаприл

  4. Фозиноприл

  5. Лизиноприл

  6. Периндоприл

  7. Хинаприл

  8. Рамиприл

  9. Трандолаприл

Кашель (у 20% пациентов), снижение артериального давления, повышение уровня калия, сыпь, ангионевротический отек (отек Квинке) (аллергический отек области лица, губ и трахеи с возможными нарушениями дыхания) и, у беременных женщин, серьезное поражение плода

Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА)

  1. Азилсартан

  2. Кандесартан

  3. Эпросартан

  4. Ирбесартан

  5. Лозартан

  6. Олмесартан

  7. Телмисартан

  8. Валсартан

Головокружение, повышенный уровень калия, отек Квинке (реже чем при применении ингибиторов АПФ) и, у беременных женщин, серьезное поражение плода

Блокаторы кальциевых каналов

Дигидропиридины

  1. Амлодипин

  2. Фелодипин

  3. Исрадипин

  4. Никардипин

  5. Нифедипин (только с замедленным высвобождением)

  6. Нисолдипин

Головокружение, задержка жидкости в области голеностопных суставов, приливы, головная боль, изжога, увеличение десен и повышенная частота сердечных сокращений (тахикардия)

Не относящиеся к дигидропиридинам

  1. Дилтиазем (только с замедленным высвобождением)

  2. Верапамил

Головная боль, головокружение, гиперемия, задержка жидкости, проблемы в проводящей системе сердца (в том числе сердечная блокада), сниженная частота сердечных сокращений (брадикардия), сердечная недостаточность и увеличение десен

Для верапамила: запор

Альфа-агонисты центрального действия

  1. Клонидин

  2. Гуанабенз

  3. Гуанфацин

  4. Метилдопа

Сонливость, сухость во рту, утомляемость, сниженная частота сердечных сокращений, рикошетное повышение артериального давления при отмене препарата (за исключением метилдопы) и сексуальная дисфункция

Для метилдопы: депрессия, снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение, заболевания печени и аутоиммунные заболевания

Вазодилататоры прямого действия

  1. Гидралазин

  2. Миноксидил

Головная боль, повышенная частота сердечных сокращений (тахикардия) и задержка жидкости

Диуретики

Петлевые диуретики

  1. Буметанид

  2. Фуросемид

  3. Этакриновая кислота

  4. Торсемид

Снижение уровней калия и магния, временное повышение уровней сахара и холестерина в крови, повышение уровня мочевой кислоты, сексуальная дисфункция у мужчин и расстройство пищеварения

Калийсберегающие диуретики

  1. Амилорид

  2. Эплеренон

  3. Спиронолактон

  4. Триамтерен

Для всех: повышение уровня калия и расстройство пищеварения

Для спиронолактона: увеличение молочной железы у мужчин (гинекомастия) и нарушения менструального цикла у женщин

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики

  1. Бендрофлуметиазид

  2. Хлортиазид

  3. Хлорталидон

  4. Гидрохлортиазид

  5. Гидрофлуметиазид

  6. Индапамид

  7. Метиклотиазид

Снижение уровней калия и магния, повышение уровней кальция и мочевой кислоты, сексуальная дисфункция у мужчин и расстройство пищеварения

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