Антигипертензивные (гипотензивные) препараты
Тип
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Адреноблокаторы
Альфа-блокаторы
Обморок (синкопе) после первой дозы, ощущение частых сердечных сокращений (сердцебиение), головокружение, низкое артериальное давление при переходе в вертикальное положение (ортостатическая гипотензия) и задержка жидкости (отек)
Бета-блокаторы
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм), снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия), сердечная недостаточность, возможная маскировка симптомов падения уровня сахара в крови после инъекции инсулина, нарушение периферического кровообращения, бессонница, утомляемость, одышка, депрессия, синдром Рейно, реалистичные сновидения, галлюцинации и сексуальная дисфункция
Для некоторых бета-блокаторов повышение уровня триглицеридов
Альфа-бета-блокаторы
Снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение и спазм дыхательных путей
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
—
Кашель (у 20% пациентов), снижение артериального давления, повышение уровня калия, сыпь, ангионевротический отек (отек Квинке) (аллергический отек области лица, губ и трахеи с возможными нарушениями дыхания) и, у беременных женщин, серьезное поражение плода
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА)
—
Головокружение, повышенный уровень калия, отек Квинке (реже чем при применении ингибиторов АПФ) и, у беременных женщин, серьезное поражение плода
Блокаторы кальциевых каналов
Дигидропиридины
Головокружение, задержка жидкости в области голеностопных суставов, приливы, головная боль, изжога, увеличение десен и повышенная частота сердечных сокращений (тахикардия)
Не относящиеся к дигидропиридинам
Головная боль, головокружение, гиперемия, задержка жидкости, проблемы в проводящей системе сердца (в том числе сердечная блокада), сниженная частота сердечных сокращений (брадикардия), сердечная недостаточность и увеличение десен
Для верапамила: запор
Альфа-агонисты центрального действия
—
Сонливость, сухость во рту, утомляемость, сниженная частота сердечных сокращений, рикошетное повышение артериального давления при отмене препарата (за исключением метилдопы) и сексуальная дисфункция
Для метилдопы: депрессия, снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение, заболевания печени и аутоиммунные заболевания
Вазодилататоры прямого действия
—
Головная боль, повышенная частота сердечных сокращений (тахикардия) и задержка жидкости
Диуретики
Петлевые диуретики
Снижение уровней калия и магния, временное повышение уровней сахара и холестерина в крови, повышение уровня мочевой кислоты, сексуальная дисфункция у мужчин и расстройство пищеварения
Калийсберегающие диуретики
Для всех: повышение уровня калия и расстройство пищеварения
Для спиронолактона: увеличение молочной железы у мужчин (гинекомастия) и нарушения менструального цикла у женщин
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики
Снижение уровней калия и магния, повышение уровней кальция и мочевой кислоты, сексуальная дисфункция у мужчин и расстройство пищеварения