Анонимные алкоголики: путь к выздоровлению
Программа анонимных алкоголиков (АА) оказывает наиболее эффективную помощь лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя. АА — международное сообщество людей, желающих бросить пить. Участие бесплатное. Основа программы — двенадцать шагов, предлагающих лицам с алкогольной зависимостью новый образ жизни без употребления алкоголя. Члены общества обычно работают со спонсором, участником, который ведет трезвый образ жизни и предлагает руководство и помощь.
Программа АА воздействует на духовном уровне, но не связана с какой-либо идеологией или религиозной доктриной. Однако существуют альтернативные, светски ориентированные организации, например, LifeRing Recovery (общество «Светские организации за трезвость»).
АА помогает своим участникам и иным образом. Программа предоставляет место, где выздоравливающие люди могут общаться без алкоголя с непьющими друзьями, которые всегда готовы помочь, если вновь появится непреодолимая тяга к алкоголю. Во время собраний лица с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, рассказывают всей группе о своей ежедневной борьбе за трезвость. Предоставляя возможности помогать другим, АА повышает чувство собственного достоинства и уверенность, которую раньше участники могли найти лишь в употреблении алкоголя. АА проводит свои собрания круглосуточно, без выходных, практически во всех городских районах. Лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, предлагают посетить несколько различных собраний и выбрать ту группу, в которой они чувствуют себя наиболее комфортно.