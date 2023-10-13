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Анализы крови*

Тест

Диапазон нормальных показателей или порог (в условных единицах)

Кислотность (pH)

7,35–7,45

Спирт (этанол)

0 мг/дл (более 0,1 мг/дл обычно означает опьянение)

Аммиак

15–50 единиц/л

Амилаза

53–123 единиц/л

Антинуклеарные антитела (АНА)

0 (отрицательный результат)

Аскорбиновая кислота

0,4–1,5 мг/дл

Бикарбонат (содержание углекислого газа)

18–23 мг-экв/л

Билирубин

Прямой: до 0,4 мг/дл

Общий: до 1,0 мг/дл

Объем циркулирующей крови

8,5–9,1 % от массы тела

Кальций

8,5–10,5 мг/дл (у детей немного больше)

Давление углекислого газа (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)

35–45 мм рт. ст.

Карбоксигемоглобин (моноокись углерода в гемоглобине)

Менее 5 % от общего гемоглобина

Число клеток CD4

500–1500 клеток/мкл

Церулоплазмин

15–60 мг/дл

Хлорид

98–106 мг-экв/л

Общий анализ крови (CBC)

См. индивидуальные исследования: гемоглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, средний объем эритроцитов, количество тромбоцитов, количество лейкоцитов

Медь

70–150 мкг/дл

Креатинкиназа (КК), или креатинфосфокиназа (КФК)

Мужчины: 38–174 единиц/л

Женщины: 96–140 единиц/л

Креатинкиназа (КК) в различных формах (изоферменты)

5 % или менее КК-МБ (форма, характерная для сердечной мышцы)

Креатинин

0,6–1,2 мг/дл

Электролиты

См. индивидуальные исследования: Кальций, хлорид, магний, калий и натрий (стандартное исследование)

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Мужчины: 1–13 мм/час

Женщины: 1–20 мм/час

Глюкоза

Натощак: 70–110 мг/дл

Гематокрит

Мужчины: 45–52 %

Женщины: 37–48 %

Гемоглобин

Мужчины: 13–18 г/дл

Женщины: 12–16 г/дл

железа;

60–160 мкг/дл (у мужчин выше)

Железосвязывающая способность

250–460 мкг/дл

Лактат (молочная кислота)

Венозная кровь: 4,5–19,8 мг/дл

Артериальная кровь: 4,5–14,4 мг/дл

Лактатдегидрогеназа

50–150 единиц/л

Электрод

20 мкг/дл или менее (у детей намного меньше)

Липаза

10–150 единиц/л

Липиды:

Общий холестерин

Менее 225 мг/дл (для 40–49 лет; повышается с возрастом)

Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)

30–70 мг/дл

Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)

60 мг/дл

Триглицериды

40–200 мг/дл (у мужчин выше)

Функциональные пробы печени

Включает билирубин (общий), фосфатазу (щелочную), белок (общий и альбумин), трансаминазы (аланин и аспартат), протромбин

Магний

1,5–2,0 мг/дл

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (МСН)

27–32 пг/клетка

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)

32–36 % гемоглобина/клетка

Средний объем эритроцитов (MCV)

76–100 куб. мкм

Осмоляльность

280–296 мОсм/кг плазмы

Давление кислорода (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)

83–100 мм рт. ст.

Насыщение кислородом (артериальное)

96–100 %

Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)

30–45 секунд

Фосфатаза (щелочная)

50–160 единиц/л (выше у детей и подростков, ниже у женщин)

Фосфор

3,0–4,5 мг/дл

Количество тромбоцитов

150 000–350 000/мл

Калий

3,5–5,0 мг-экв/л

Простатспецифический антиген (ПСА)

0–4 нг/мл (повышается с возрастом)

Белок:

Общий

6,0–8,4 г/дл

Альбумин

3,5–5,0 г/дл

Глобулин

2,3–3,5 г/дл

Протромбиновое время (ПВ)

10–13 секунд

Количество эритроцитов в крови

4,2–5,9 млн/мл

Натрий

135–145 мг-экв/л

Тиреотропный гормон (ТТГ)

0,5–5,0 метр. единиц/л

Трансаминазы (ферменты печени):

Аланин (АЛТ)

1–21 единиц/л

Аспартат (АСТ)

7–27 единиц/л

Тропонин в различных формах:

I

Менее 1,6 нг/мл

T

Менее 0,1 нг/мл

Азот мочевины (АМК)

7–18 мг/дл

Мочевая кислота

3,0–7,0 мг/дл

Витамин А§

30–65 мкг/дл

Число лейкоцитов в крови

4300–10 800/мл

*Иногда кровь также проверяется на наличие других веществ.

Объяснение единиц измерения приведено в «Приложении I». Условные единицы переводят в международные с помощью коэффициента пересчета. В лабораториях иногда применяют международные единицы (МЕ), представляющие собой другую систему.

Также возможно выявление других антител.

§ Также возможно измерение уровня других витаминов.

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