*Иногда кровь также проверяется на наличие других веществ. † Объяснение единиц измерения приведено в «Приложении I». Условные единицы переводят в международные с помощью коэффициента пересчета. В лабораториях иногда применяют международные единицы (МЕ), представляющие собой другую систему. ‡ Также возможно выявление других антител. § Также возможно измерение уровня других витаминов.