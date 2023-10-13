Анализы крови*
Тест
Диапазон нормальных показателей или порог (в условных единицах†)
Кислотность (pH)
7,35–7,45
Спирт (этанол)
0 мг/дл (более 0,1 мг/дл обычно означает опьянение)
Аммиак
15–50 единиц/л
Амилаза
53–123 единиц/л
Антинуклеарные антитела (АНА)‡
0 (отрицательный результат)
Аскорбиновая кислота
0,4–1,5 мг/дл
Бикарбонат (содержание углекислого газа)
18–23 мг-экв/л
Билирубин
Прямой: до 0,4 мг/дл
Общий: до 1,0 мг/дл
Объем циркулирующей крови
8,5–9,1 % от массы тела
Кальций
8,5–10,5 мг/дл (у детей немного больше)
Давление углекислого газа (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)
35–45 мм рт. ст.
Карбоксигемоглобин (моноокись углерода в гемоглобине)
Менее 5 % от общего гемоглобина
Число клеток CD4
500–1500 клеток/мкл
Церулоплазмин
15–60 мг/дл
Хлорид
98–106 мг-экв/л
Общий анализ крови (CBC)
См. индивидуальные исследования: гемоглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, средний объем эритроцитов, количество тромбоцитов, количество лейкоцитов
Медь
70–150 мкг/дл
Креатинкиназа (КК), или креатинфосфокиназа (КФК)
Мужчины: 38–174 единиц/л
Женщины: 96–140 единиц/л
Креатинкиназа (КК) в различных формах (изоферменты)
5 % или менее КК-МБ (форма, характерная для сердечной мышцы)
Креатинин
0,6–1,2 мг/дл
Электролиты
См. индивидуальные исследования: Кальций, хлорид, магний, калий и натрий (стандартное исследование)
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Мужчины: 1–13 мм/час
Женщины: 1–20 мм/час
Глюкоза
Натощак: 70–110 мг/дл
Гематокрит
Мужчины: 45–52 %
Женщины: 37–48 %
Гемоглобин
Мужчины: 13–18 г/дл
Женщины: 12–16 г/дл
железа;
60–160 мкг/дл (у мужчин выше)
Железосвязывающая способность
250–460 мкг/дл
Лактат (молочная кислота)
Венозная кровь: 4,5–19,8 мг/дл
Артериальная кровь: 4,5–14,4 мг/дл
Лактатдегидрогеназа
50–150 единиц/л
Электрод
20 мкг/дл или менее (у детей намного меньше)
Липаза
10–150 единиц/л
Липиды:
Общий холестерин
Менее 225 мг/дл (для 40–49 лет; повышается с возрастом)
Липопротеин высокой плотности (ЛПВП)
30–70 мг/дл
Липопротеин низкой плотности (ЛПНП)
60 мг/дл
Триглицериды
40–200 мг/дл (у мужчин выше)
Функциональные пробы печени
Включает билирубин (общий), фосфатазу (щелочную), белок (общий и альбумин), трансаминазы (аланин и аспартат), протромбин
Магний
1,5–2,0 мг/дл
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (МСН)
27–32 пг/клетка
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (МСНС)
32–36 % гемоглобина/клетка
Средний объем эритроцитов (MCV)
76–100 куб. мкм
Осмоляльность
280–296 мОсм/кг плазмы
Давление кислорода (сравнение с уровнем ртути [Hg] в трубке под воздействием давления воздуха на уровне моря)
83–100 мм рт. ст.
Насыщение кислородом (артериальное)
96–100 %
Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)
30–45 секунд
Фосфатаза (щелочная)
50–160 единиц/л (выше у детей и подростков, ниже у женщин)
Фосфор
3,0–4,5 мг/дл
Количество тромбоцитов
150 000–350 000/мл
Калий
3,5–5,0 мг-экв/л
Простатспецифический антиген (ПСА)
0–4 нг/мл (повышается с возрастом)
Белок:
Общий
6,0–8,4 г/дл
Альбумин
3,5–5,0 г/дл
Глобулин
2,3–3,5 г/дл
Протромбиновое время (ПВ)
10–13 секунд
Количество эритроцитов в крови
4,2–5,9 млн/мл
Натрий
135–145 мг-экв/л
Тиреотропный гормон (ТТГ)
0,5–5,0 метр. единиц/л
Трансаминазы (ферменты печени):
Аланин (АЛТ)
1–21 единиц/л
Аспартат (АСТ)
7–27 единиц/л
Тропонин в различных формах:
I
Менее 1,6 нг/мл
T
Менее 0,1 нг/мл
Азот мочевины (АМК)
7–18 мг/дл
Мочевая кислота
3,0–7,0 мг/дл
Витамин А§
30–65 мкг/дл
Число лейкоцитов в крови
4300–10 800/мл
*Иногда кровь также проверяется на наличие других веществ.
† Объяснение единиц измерения приведено в «Приложении I». Условные единицы переводят в международные с помощью коэффициента пересчета. В лабораториях иногда применяют международные единицы (МЕ), представляющие собой другую систему.
‡ Также возможно выявление других антител.
§ Также возможно измерение уровня других витаминов.