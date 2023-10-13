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Экспандер для реконструкции груди

Экспандер для реконструкции груди

Тканевые экспандеры представляют собой временные импланты, раздуваемые наподобие баллона. Они используются после мастэктомии для подготовки молочной железы для реконструкции. Экспандер растягивает кожу молочной железы и мышцы грудной стенки, чтобы создать пространство для постоянного импланта молочной железы. Расширитель оснащен небольшим клапаном, доступ к которому врачи осуществляют посредством введения шприца через кожу. На протяжении следующих нескольких недель в расширитель через клапан периодически вводят солевой раствор (физраствор), понемногу растягивая его.

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