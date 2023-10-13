Тканевые экспандеры представляют собой временные импланты, раздуваемые наподобие баллона. Они используются после мастэктомии для подготовки молочной железы для реконструкции. Экспандер растягивает кожу молочной железы и мышцы грудной стенки, чтобы создать пространство для постоянного импланта молочной железы. Расширитель оснащен небольшим клапаном, доступ к которому врачи осуществляют посредством введения шприца через кожу. На протяжении следующих нескольких недель в расширитель через клапан периодически вводят солевой раствор (физраствор), понемногу растягивая его.