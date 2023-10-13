Рано начатая сердечно-легочная реанимация (СЛР): Чем раньше спасатель начинает СЛР (особенно непрямой массаж сердца), тем выше вероятность того, что головной мозг и другие жизненно важные органы будут получать достаточное количество кислорода, чтобы человек мог дожить до тех пор, пока не появится возможность использовать автоматизированный внешний дефибриллятор (АВД) или не будет предоставлена более профессиональная медицинская помощь.