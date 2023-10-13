Цепь выживания
Основные звенья в цепи выживания включают:
Ранний доступ к неотложной помощи: Чем раньше свидетель распознает остановку сердца, тем раньше кто-то сможет вызвать неотложную медицинскую помощь, и тем раньше на место может прибыть персонал для оказания профессиональной помощи.
Рано начатая сердечно-легочная реанимация (СЛР): Чем раньше спасатель начинает СЛР (особенно непрямой массаж сердца), тем выше вероятность того, что головной мозг и другие жизненно важные органы будут получать достаточное количество кислорода, чтобы человек мог дожить до тех пор, пока не появится возможность использовать автоматизированный внешний дефибриллятор (АВД) или не будет предоставлена более профессиональная медицинская помощь.
Ранняя дефибрилляция: Иногда для восстановления нормального сердечного ритма необходим электрический разряд, называемый дефибрилляцией. Чем раньше она выполняется, тем лучше.
Раннее предоставление профессиональной медицинской помощи: Чем раньше сотрудники службы неотложной медицинской помощи (СНМП) смогут продолжить мероприятия, начатые спасателем, тем раньше пострадавший сможет получить пользу от профессиональной медицинской помощи.
Реанимированные лица нуждаются в расширенном мониторинге и лечении, а также, в конечном итоге, в реабилитации и других мерах, способствующих выздоровлению.